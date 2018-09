Kubík: Keď sme hrávali v Nitre, chodili sem davy ľudí (+VIDEO)

Známe mená na trávniku pripomenuli súboje z federálnej ligy. Čerešničkou bol trestňák Ľuboša Moravčíka.

10. sep 2018 o 13:00 Juraj Fazekaš

Piatkový večer bol futbalovým sviatkom. Pod Zoborom oficálne otvárali zrekonštruovaný štadión. Predkrmom pred hlavným chodom večera bolo meranie síl starých pánov Nitry a Slavie Praha.

Viacerí priaznivci, najmä tie staršie ročníky, si pohľadom na Moravčíka, Dema, Palúcha, Borka, Knoflíčka či Kubíka, zaspomínali na staré dobré futbalové časy. „Poznal som skoro všetkých hráčov, ktorí na tento zápas nastúpili. Spomienky sú, aj budú na zápasy, ktoré sme tu odohrali proti sebe,“ rozhovoril sa Luboš Kubík. Bývalý hráč Slavie, Fiorentiny či nemeckého Norimbergu bol z tejto akcie priam nadšený. „Atmosféra bola nádherná, krásne počasie, pekný malinký štadión.“

Napriek viacerým zdravotným problémom „starých pánov“ mali diváci možnosť vidieť interesantný zápas s množstvom gólov. Úspešnejšie vyšli z tohto stretnutia hostia, ktorí si odniesli víťazstvo v pomere 7:5. „Veľká škoda je, že telo už nevládze. Mám problémy s kolenom a členkami. Veľmi som bol rád, že som sa mohol prebehnúť po nádhernom ihrisku. Rád by som si zahral viac, ale to už nejde. Hlava by chcela, nohy už nie,“ skonštatoval trochu sklamane 54-ročný Kubík.

„Pamätám si, že keď sme hrávali v Nitre, štadión bol vždy plný. Chodili sem davy ľudí. Teraz to tak nebolo, ale nehrali sme majstrovský zápas. Máte tu naozaj krásny futbalový stánok. Hralo sa v piatok večer, ľudia by si mali nájsť cestu na štadión a trochu sa zabaviť,“ apeloval na nitrianskych fanúšikov 39-násobný reprezentant Československa.

Ktorý hráč z nitrianskeho kádra za „federálnych čias“ robil Lubošovi Kubíkovi najväčšie problémy? „Určite to bol Ľubomír Moravčík, naňho sme si museli dávať najväčší pozor. Výborní hráči však boli aj Dušan Borko, Jaroslav Dekýš či Róbert Jež.“

Pozrite si parádny trestný kop Ľuboša Moravčíka - ako za starých čias:

Práve Moravčík bol stredobodom pozornosti v zápase old boys medzi Nitrou a Slaviou. V 33. minúte zožal potlesk publika po nádhernom góle z priameho kopu, po ktorom znížil na priebežných 3:4. Vidno, že ani po rokoch nestráca nič zo svojho umenia. „V tomto veku je to skôr vecou náhody ako nejakého tréningu. Ja som to vedel kopať, jednoducho mi to vyšlo. Bol to pekný gól. Verím, že to potešilo aj divákov. Niekedy musí mať človek aj šťastie,“ povedal vysmiaty Ľubomír Moravčík.

Žijúca legenda nielen nitrianskeho, ale aj slovenského futbalu, bola spokojná s participáciou 18-násobného českého majstra na otvorení štadióna pod Zoborom. „Som rád, že sme sa stretli s chlapcami zo Slavie. S niektorými som hral v reprezentácii, niektorých poznám z ligy. Myslím si, že takáto akcia vždy poteší. Verím, že fanúšikovia, ktorí sem prišli, neľutujú. Pozvali sme si do Nitry momentálne najlepšie české mužstvo.“

Moravčík sa spomienkami vrátil aj k futbalovým MS v roku 1990 v Taliansku, na ktorých hral po boku viacerých hráčov „sešívaných“. „V tej dobe sme mali fantastickú partiu, dobre to fungovalo. Ešte lepšie to vyšlo na majstrovstvách sveta. Odvtedy sme veľmi radi, keď sa môžeme takto stretnúť a zaspomínať na staré časy,“ dodal súčasný člen vedenia klubu.