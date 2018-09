Stavjaňa: V tomto momente je tím uzavretý

Už v piatok 14. septembra odštartuje oficiálne úvodným kolom 26. kapitola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

11. sep 2018 o 7:45 Juraj Fazekaš

Corgoni, bronzoví medailisti z minulej sezóny, v ouvertúre privítajú na domácom ľade nováčika súťaže - maďarský DVTK Jegesmedvék Miškovec. Zápas s finalistom Vyšehradského pohára, vedeného bývalým trénerom Slovenska Glenom Hanlonom, je na pláne o 18. h.

Vyspovedali sme 55-ročného rodáka zo Zlína, Antonína Stavjaňu. Lodivod bielo-modrých sa rozhovoril o príprave, stavbe kádra, ambíciách jeho zverencov či o maďarských tímoch v najvyššej súťaži.

V prípravných zápasoch ste mali pozitívnu bilanciu. Čo vám ukázali tieto zápasy?

- Zápasy, ktoré sme odohrali, neboli z kategórie najťažších. Turnaj v Grazi nám ukázal niektoré rezervy, hráči sa potrebovali prepnúť na vyššiu úroveň. Hráči skúšali, na koľko musia zapnúť, aby im to stačilo na víťazstvo.

Konfrontovali ste sa zväčša s maďarskými mužstvami, ktoré ste jasne prevýšili. Bola to dobrá previerka?

- Do prípravy sme chceli mužstvá, ktoré sa nepohybujú v našej súťaži. Môže dôjsť k určitej fyzickej opotrebovanosti, keď budete hrať s rovnakými mužstvami šesť, osem alebo až desaťkrát za sezónu. Čiastočne to splnil Vsetín, taktiež sme mali dohodnuté Znojmo. Tento duel sme museli zrušiť, pretože v tom termíne sme mali hrať Vyšehradský pohár. V príprave sme hrali proti tímom, ktoré sa úrovňou blížia k Tipsport lige.

Nitriansky káder sa oproti vlaňajšku výrazne obmenil. Stačilo vám prípravné obdobie na to, aby ste našli ideálnu zostavu?

- Uvidíme, ako si celá zostava zapasuje. Máme už nejaké stabilnejšie dvojice, Slovák - Blackwater, Lantoši - Richard. K týmto hráčom môžeme vždy niekoho „dolepiť“. K Slovákovi sa dobre javí Samuel Buček. Ale hovorím, sezóna je dlhá, 50-60 zápasov. Ukáže sa, ako sme pripravení a či je možné do toho ešte zasiahnuť.

Zatiaľ najčerstvejšou akvizíciou je center Dalibor Bortňák. Prečo ste sa rozhodli pre jeho príchod?

- Sezóna bude určite v znamení toho, že nejaké zmeny, resp. presuny nastanú. Naposledy sa tu objavil Dalibor Bortňák, ktorý nám vyplnil post chýbajúceho centra.

“ Maďarské kluby sú schopné vyskladať kvalitné kádre, ktoré zvýšia konkurenciu. „ ANTONÍN STAVJAŇA

Prezident klubu avizoval, že mužstvo bude mladšie, dravšie ako v minulej sezóne. Podarilo sa vám zložiť mančaft, ktorý spĺňa tieto charakteristiky?

- Boli by sme radi. Vyberali sme typy hráčov, ktorí by to mali spĺňať.

Cítite potrebu zdvihnúť konkurenciu ešte na niektorom poste?

- V tomto momente je tím uzavretý. Pokiaľ by sa vyskytol problém, až v priebehu sezóny budeme na to reagovať. Všetko musí byť prispôsobené rozpočtu. Na druhej strane, nie je dobré držať nejaký extrémne široký káder. Blokuje to potom proces zapojenia ďalších hráčov z juniorky. Momentálne máme vo výbere „dvadsiatky“ Kollára a Štefanku. Rátame, že najneskôr po Vianociach by sa k nám mali pripojiť a pre nich tiež musí byť herný priestor.

Aký máte pohľad na účinkovanie dvoch maďarských celkov (DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť) v najvyššej slovenskej súťaži? Budú oživením ligy?

- Zatiaľ, čo sledujem ich výsledky, ale hlavne stavbu kádra, sa domnievam, že to budú určite kvalitné tímy. Rozšírenie počtu tímov v Tipsport lige súťaži určite pomôže. Hrať ligu na 10 tímov je málo. Na druhej strane, na ich účinkovanie je potrebné vyčleniť aj nejaké financie a s tým maďarské kluby problém nemajú. S rozpočtami, ktorými disponujú, sú schopní vyskladať kvalitné kádre, ktoré zvýšia konkurenciu v súťaži.

Ktoré kluby budú podľa vás hrať o majstrovský titul?

- Podľa rozpočtov a kádrov to majú najkvalitnejšie postavené v Košiciach a Banskej Bystrici. Určite Dukla Trenčín bude chcieť zopakovať vlaňajšiu sezónu, Zvolen bude nebezpečný. Nechajme sa prekvapiť.

Aké sú klubové ambície Nitry v novej sezóne?

- Uvidíme, ako to bude vyzerať. Chceli by sme hrať v hornej polovici tabuľky.

S kým do ligy Brankári: 31 Juraj Šimboch (30. 1. 1992), 33 Frederik Foltán (22. 5. 1997). Obrancovia: 3 Matúš Rais (21. 11. 1990), 7 Kenney Morrison (13. 2. 1992), 12 Graeme McCormack (22. 4. 1991), 18 Miroslav Pupák (20. 1. 1985), 22 Adrián Sloboda (20. 8. 1996), 24 Branislav Mezei (8. 10. 1980), 26 Samuel Rácz (26. 11. 1998), 44 Mitch Versteeg (3. 11. 1988). Útočníci: 9 Judd Blackwater (22. 6. 1987), 11 Dylan Richard (5. 2. 1993), 14 Mário Múčka (10. 11. 1998), 16 Róbert Lantoši (24. 9. 1995), 19 Branislav Rapáč (4. 6. 1993), 23 Lukáš Hrušík (14. 5. 1996), 25 Samuel Buček (19. 12. 1998), 28 Denis Pätoprstý (5. 11. 1997), 38 Jakub Gašparovič (26. 2. 1990), 77 Jesse Mychan (2. 7. 1992), 83 Erik Čaládi (1. 4. 1988), 85 Marek Slovák (23. 9. 1988), 88 Dalibor Bortňák (17. 2. 1991), 89 Lane Scheidl (14. 1. 1992), 91 Juraj Šiška (17. 5. 1996), Daniil Fominych (1. 3. 1998). Realizačný tím: tréner Antonín Stavjaňa, asistent trénera Andrej Kmeč, tréner brankárov Stanislav Petrík, vedúci mužstva Andrej Šatura, masér Roman Kollárik, lekári MUDr. Oliver Džafič, MUDr. Jozef Škrobánek. Letné zmeny v kádri PRIŠLI: Šimboch (Přerov), Sloboda (Skalica), McCormack (Gap), Morrison (Storhamar), Čaládi (UTE Budapešť), Gašparovič (Dukla Trenčín), Rapáč (L. Mikuláš), Hrušík (SKHL Crvena Zvezda), Buček (Chicago Steel), Mychan (Colorado Eagles), Scheidl (Kalamazoo Wings), Bortňák (B. Bystrica). ODIŠLI: Lawson (bez klubu), Rýgl (Trenčín), Mikúš (Karlovy Vary), Krištof (Kärpät Oulu), Paulovič (Hradec Králové), T. Milam (Gangwon High), J. Milam (DVTK Miškovec), Ordzovenský, H. Ručkay (obaja Nové Zámky), Kutálek (Skalica), J. Ručkay (Žilina), Korím (bez klubu), Csányi (UTE Budapešť), Bradley (Č. Budějovice), Macík (Poprad).

Program prvej pätiny

14. 9. Nitra - Miškovec

16. 9. Nové Zámky - Nitra

18. 9. Nitra - Poprad

21. 9. Banská Bystrica - Nitra

23. 9. Nitra - Trenčín

27. 9. Orange 20 - Nitra

28. 9. MAC Budapešť - Nitra

30. 9. Nitra - Liptovský Mikuláš

2. 10. Nitra - Žilina

5. 10. Košice - Nitra

7. 10. Nitra - Zvolen

12. 10. Detva - Nitra