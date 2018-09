Hokejový majster sveta si zahrá futbal za dedinu. Nie za párky, ale za pečené kolená

Stümpel bude hrať pre radosť futbal.

11. sep 2018 o 10:02 Martin Kilian

Má 46 rokov, ale s aktívnym športom stále nechce prestať. Jozefa Stümpela budete môcť uvidieť v akcii nielen na ľade, ale aj na futbalových ihriskách.

Oblastný futbalový zväz v Nitre včera zrealizoval jeho prestup z Iliašoviec (okres Spišská Nová Ves) do Štitár, k účastníkovi VII. ligy B v nitrianskej oblasti. Majstra sveta kedysi na Spiš zlákal bývalý spoluhráč Peter Ordzovenský.

„Za Štitáre hráva aj môj švagor Peter Urban. Predtým som hrával za Iliašovce, ale predsa len to je ďaleko, tam sa pravidelne nedostanem. Chcem si zahrať futbal pre radosť z pohybu a pre dobrý pocit,“ povedal k svojmu futbalovému prestupu Jozef Stümpel. Ako vraví, je mu jedno, na akom poste sa objaví.

Prestup zrealizovali včera. (zdroj: ki)

Kopačky zháňať nemusí, pravidelne si totiž chodí zahrať so starými pánmi FC Nitra, ktorí sa stretávajú v pondelky a štvrtky. „Ak budem stíhať, budem chodiť do Štitár aj na tréningy. Uvidíme, ako to zladím, lebo už mi začínajú aj hokejové tréningy,“ vysvetľuje.

Stümpel obliekol v závere minulej sezóny dres nitrianskeho tímu HC Dynamax 96 v druhej ligy, v 6 zápasoch mal bilanciu 4+7. V tomto ročníku má v pláne hrať za „deväťdesiatšestku“ pravidelne. Ako dodal, na rozlúčkový zápas zatiaľ nemyslí, keďže hokej ešte chce nejaký čas hrať.

Víkendový „bubníkovský“ dvojboj Jozefa Stümpela má nasledovné termíny: v sobotu o 20.00 h v prvom kole druhej ligy hokejisti HC Dynamax 96 Nitra hostia Levice, v nedeľu o 15.30 futbalisti Štitár privítajú Lúčnicu nad Žitavou.

Za odmenu pečené kolená

Futbalisti v Štitároch sa veľmi tešia na príchod majstra sveta. „Určite budeme veľmi radi, že medzi nás príde, pretože to pritiahne divákov. Zápasy budú zaujímavejšie, ako u nás, tak u súperov,“ hovorí 43-ročný hráč František Kóša, ktorý občas zaskočí aj v role trénera.

„Nevidel som Jožka síce hrať, ale verím, že s jeho robustnou postavou môže byť prínosom. My potrebujeme futbalistu aj osobnosť. A teším sa aj z toho, že konečne nebudem ja najstarší hráč,“ pokračuje Kóša s úsmevom.

V Štitároch hráči nie sú platení, futbal hrajú pre radosť. „Tvoríme dobrý kolektív, asi aj to zavážilo, keď sa Jožko rozhodoval. Jeho švagor Peťo Urban mu určite povedal, že sme dobrá partia. V tejto sezóne sa nám zatiaľ veľmi nedarí, hádam sa už chytíme. U nás sa nehrá za peniaze. Raz za čas prinesiem pečené kolená, najbližšie by to malo byť v piatok po tréningu, tak utužujeme kolektív,“ dodal Fero Kóša.