Trénuje v panelákovom byte. Stal sa dvojnásobným majstrom Slovenska

Tomáš Obložinský reprezentuje Mojmírovce.

21. sep 2018 o 11:30 Martin Kilian

Tomáš Obložinský získal dva tituly majstra Slovenska. (Zdroj: at)

Na majstrovstvách Slovenska v streľbe z guľových zbraní v Príbelciach sa z dvoch titulov tešil klub ŠSK Mojmírovce. Tomáš Obložinský zvíťazil v disciplíne ľubovoľná pištoľ 60 výkonom 538 (súťažilo 13 nominovaných pretekárov) a zlato pridal aj v športovej pištoli 30+30 so súčtom 567 (medzi 11 nominovanými). Sú to prvé dva majstrovské tituly pre 42-ročného chlapa z Mojmíroviec, ktorý žije v Nitre.

„Teším sa z dvoch titulov, hoci nie až tak veľmi. V ľubovoľnej pištoli totiž chýbali traja reprezentanti Baláž, Kopp a Tužinský, ktorí boli v rovnakom čase na majstrovstvách sveta v Kórei,“ dozvedáme sa. Zamyslenie, prečo sa M-SR konajú v rovnakom čase ako svetový šampionát, necháme na kompetentných.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Lepší výkon som zaznamenal v športovej pištoli. V tejto disciplíne je asi päť strelcov, ktorí vedia strieľať aj cez 570 bodov, ale skrátka nemali svoj deň. Mne stačilo na zlato 567 bodov, čo je môj najlepší výkon v tejto disciplíne na súťaži,“ prezradil T. Obložinský.

Športovej streľbe sa venoval ešte ako žiak základnej školy v streleckom krúžku v Mojmíroviach, potom mal dlhú pauzu. „K streľbe som sa vrátil pred štyrmi rokmi. Začal som doma trénovať a potom som sa prihlásil do klubu. V Nitre som nenašiel vhodný strelecký klub, tak reprezentujem ŠSK Mojmírovce z rodnej obce. Teraz sa venujem trom disciplínam – v zime je to vzduchová pištoľ, v lete malorážka – ľubovoľná pištoľ a športová pištoľ. Malorážku občas trénujem na strelnici v Zbehoch,“ hovorí chlap, ktorý v civile pracuje ako zubný technik. V minulých rokoch súťažil za ŠSK Šaľa.

Neverili by ste, ale streľbu z pištole môžete trénovať aj doma v paneláku. „Strieľam cez tri izby na 10 metrov. Keď to poviem trochu s nadsadením, tak guľkám sa uhýbajú manželka a dve dcéry. Ale jasné, že trénujem hlavne vtedy, keď práve nie sú doma. Ono, z tejto pištole to zasa nie je až taká rana. Ide tu hlavne o presnosť,“ dodal úspešný strelec.

Dodajme, že na šampionáte sa darilo aj 19-ročnému Stanislavovi Babalovi z Lapáša (reprezentuje ŠSK Šaľa), ktorý získal prvé miesto medzi juniormi v disciplíne malorážna puška 60.