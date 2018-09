O lanovke na Zobore by podľa poslancov mali rozhodnúť obyvatelia

Organizátori petície považujú ľudové hlasovanie za predčasné.

21. sep 2018 o 21:20 Miriam Hojčušová

NITRA. Nová trasa pre lanovku na Zobore sa nedostala do územného plánu mesta. Poslanci tento bod vyradili.

Za vyradenie hlasovali šestnásti, proti nikto a ôsmi sa zdržali. Viacerí sa takto rozhodli pod vplyvom petície proti výstavbe lanovky.

So zámerom postaviť ju prišlo nitrianske biskupstvo, ktoré vopred avizovalo, že realizácia bude v prvom rade závisieť od súhlasu obyvateľov. Dolná stanica má byť spolu s parkoviskom na Kláštornej. Práve tu má sídlo občianske združenie Nitrianske fórum, ktoré organizuje petíciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Na Zobore chce postaviť podobnú vyhliadkovú vežu ako v Bojniciach

Malé a cenné územie

Peter Mederly z Nitrianskeho fóra povedal, že ak by sa nová trasa lanovky dostala teraz do územného plánu mesta, predbehol by sa proces posudzovania jej vplyvov na životné prostredie (EIA). Ten zvykne trvať minimálne 1,5 až dva roky. „Jeho výsledkom môže byť aj to, že lanovka odporúčaná nebude, alebo bude odporučená iná trasa.“

Mederly poukázal, že územie Zobora je rozlohou malé, ale cenné. Je tu veľa významných biotopov, chránených druhov rastlín a živočíchov, a práve preto je veľmi citlivé na vonkajšie zásahy. „Únosnosť územia je už na hrane. Nebolo by dobré, aby sa tam takýmto umelým zásahom pumpovali ďalší ľudia.“

Týmto vyjadrením Mederly reagoval aj na poznámku poslanca Jána Grešša, ktorý povedal, že v Rakúsku je množstvo lanoviek a „dá sa to skĺbiť aj s ochranou životného prostredia“.

Predvolebné sľuby

Pôvodná lanovka fungovala do roku 1993, jej prevádzku ukončili, pretože bola v zlom technickom stave. Viedla v inej trase, ktorú už nie je možné obnoviť. Majitelia domov s tým nesúhlasia. Nová trasa vedie nad nezastavaným územím. Pozemky patria cirkvi.

„Cítim tendenciu bojovať proti Biskupstvu Nitra. No jeho prioritou nie je stavať lanovku a už vôbec nie získavať na tom peniaze, ako je to podsúvané. Biskupstvo ponúklo reálne riešenie, mohol ho ponúknuť ktokoľvek, každý kandidát, ktorý to mal vo volebnom programe od roku 1993,“ povedal viceprimátor Ján Vančo.

O lanovke hovoril pred voľbami opakovane aj súčasný primátor Jozef Dvonč. „V tomto ponímaní vnímam lanovku nie ako dobrý prvok pre mesto Nitra,“ reagoval aktuálne.

Dôvodom je podľa neho trasovanie a zaťaženie Kláštornej ulice. „Treba hľadať úplne iné riešenie,“ dodal. Aké, neupresnil.

Referendum počas volieb?

„Počkajme si, čo povie EIA. Len táto trasa je voľná – od začiatku lesa po hornú stanicu lanovky. Je na verejnú diskusiu, či naše mesto takúto atrakciu potrebuje, či si ju zaslúži. Ja zásadne s tým problém nemám, ale vnímam aj názor verejnosti. Treba vypočuť väčšinový názor,“ povedal poslanec Štefan Štefek.

Viacerí poslanci sa zhodli, že by sa malo vypísať referendum. Podľa Jána Grešša by sa mohlo konať aj počas volebného dňa – ľudia by sa mohli vyjadriť pri vychádzaní z volebných miestností.

„Ak je to taká zásadná otázka pre Nitrančanov, spravme o tom referendum, ešte tu nebolo,“ povedal Vančo.

Peter Mederly z Nitrianskeho fóra považuje referendum v súčasnej dobe za predčasné. Väčšina občanov podľa neho nemá dostatok informácií, aby sa vedeli rozhodnúť. „Keby poznatky mali, svoje áno by si možno rozmysleli, veľa by povedalo nie.“

Podklady zatiaľ nemajú

Cirkev zatiaľ nedala vypracovať podklady pre proces EIA. „Záleží to od toho, ako sa mesto Nitra postaví k možnej budúcej zámene, respektíve k odpredaju bývalej hornej stanice lanovky. Bez tohto rozhodnutia by bola každá ďalšia snaha zbytočná,“ povedal pred časom biskupský ekonóm Martin Štofko.

Podľa aktuálnych informácií sa našiel investor, ktorý je lanovku ochotný financovať spolu s vyhliadkovou vežou. Ide o Slavomíra Eliaša, generálneho riaditeľa bojnických kúpeľov.

Biskupstvu sa jeho projekt rozhľadne pozdáva, nápad je ochotné podporiť. Ochranári avizujú, že budú proti.