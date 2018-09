Po kandidáta na primátora prišli kukláči so samopalmi. Spája to s voľbami

Na stretnutie s novinármi prišla aj manželka obvineného Štefana Štefeka. Poslala odkaz osobám, ktoré podľa nej kauzu spôsobili.

27. sep 2018 o 12:10 Miriam Hojčušová

NITRA. Komunálny politik a nezávislý kandidát na primátora Štefan Štefek sa dnes postavil pred novinárov, aby hovoril o svojom trestnom stíhaní. Obvinený je z nepriamej korupcie, súvisí to s peniazmi pre FC Nitra. Proti uzneseniu podal sťažnosť, označil ho za nezákonné a nedôvodné.

Spolu so Štefekom je obvinený podnikateľ zo Zvolena, ktorý poskytol peniaze pre FC Nitra, za čo dostal reklamné plnenie.

Štefek: Prišli po mňa kukláči so samopalmi. Prečo?

V pondelok ráno o 6.30 hodine zadržala Štefeka protikorupčná jednotka. „Nikomu z vás neprajem, aby sa takéto niečo stalo vám alebo vašim blízkym,“ povedal Štefek, ktorý je mestským aj krajským poslancom.

Dodal, že je mu jasné, že kukláči konali na základe rozkaz svojich nadriadených, „ktorí majú tiež svojich nadriadených“, no nechápe, prečo po neho prišli ako po zločinca.

„Vedeli o mne všetko, čo robím, kde robím, kde bývam, a určite vedeli, že v dome sú aj dve deti, 14-ročná Emka a 6-ročný Šimonko, ktorí práve vstávali do školy. Koho záujmom bolo vystaviť moju rodinu takejto traume? Prečo po mňa prišli kukláči so samopalmi, ako keby som bol viackrát súdený, odsúdený, ako zločinec, ktorý sa schováva pred políciou a konečne ho našli?“ povedal Štefek.

Pýta sa, kto mal záujem, aby sa tu takéto divadlo v pondelok ráno odohralo a prečo ho nepredvolali na výsluch. „Čo mám ešte čakať? Akú dobu žijeme?“ Zdôraznil zároveň, že policajti, ktorí rozkaz plnili, boli slušní a korektní.

Štefeka zaráža aj načasovanie akcie „v čase prebiehajúcej volebnej kampane, hoci polícia podľa spisu od 2. mája na stretnutí dvoch osôb získala informácie o údajnom korupčnom konaní mňa a pána H.“

Keď zistili také vážne korupčné konanie, prečo neprišli hneď, prečo to odkladali vyše 4,5 mesiaca a prečo prišlo k zadržaniu takýmto spôsobom? pýta sa Štefek. „Asi len ťažko sa dá uveriť, že to nesúvisí s mojou kandidatúrou na primátora. Naopak, navádza to vo mne myšlienku, že je tu jasný zámer zastrašiť, zlomiť, zdiskreditovať v očiach verejnosti mňa a znemožniť moju milovanú rodinu.“

Peniaze išli z firemného účtu na účet FC Nitra

Štefek je dlhoročným mestským poslancom, pôvodne zastupoval Smer-SD, teraz je nezávislý. Niekoľko rokov bol zároveň zástupcom primátora Jozefa Dvonča (Smer). Teraz kandiduje ako nezávislý na primátora. Do júna pôsobil ako technicko-investičný riaditeľ v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, do januára tohto roka bol aj v orgánoch predstavenstva FC Nitra.

Práve s dvomi poslednými postami sa spája obvinenie z prečinu nepriamej korupcie. V roku 2017 mal podľa uznesenia vyšetrovateľa „prijať pre právnickú osobu FC Nitra finančné prostriedky vo výške 36-tisíc eur ako úplatok“.

Štefek reagoval, že to nie je pravda, pretože peniaze išli z firemného účtu podnikateľa na účet FC Nitra a nikto finančné plnenie za reklamu ničím nepodmieňoval.

Tvrdí tiež, že v čase, keď pôsobil vo vodárenskej spoločnosti, firma pána H. „na mojom úseku nič nezabezpečovala, pracovala na iných úsekoch“. Rovnako je podľa neho preukázateľné, na čo boli finančné prostriedky použité. Poukázal na zmluvu o reklame, na faktúru o výrobe reklamy, hovorí, že zvyšok bol išiel na mzdy pre zamestnancov a odvody.

„Ja som z týchto peňazí nekúpil ani jachtu, ani chatu, dokonca som ani mojim deťom nekúpil malú balkánsku zmrzlinu.“

Manželka poslala odkaz smerodatným indivíduám

Štefek bol zadržaný niekoľko hodín, do Bratislavy ho previezli „na majákoch“. Prepustili ho večer, po asi dvanástich hodinách. Sťažnosť podal nielen voči samotnému uzneseniu o obvinení, ale sťažuje sa aj na postup a formu zadržania.

Na dnešnom stretnutí s novinármi sa Štefan Štefek poďakoval rodine aj všetkým ostatným, ktorí za ním stoja a veria mu. Na tlačovku ho prišli osobne podporiť kandidáti na poslancov z jeho tímu aj manželka Petra.

„Pevne stojím a vždy budem stáť pri svojom manželovi, ktorý sa absolútne ničoho nedopustil,“ povedala. „Chcela by som verejne odovzdať odkaz tým, čo túto celú situáciu a udalosť spôsobili, ktorých nemožno nazvať ani ľuďmi a dokonca ani zverou, lebo ani tá nedokáže byť tak krutá a zákerná. Vy, smerodatné indivíduá a indivíduá nezávislé, závislé na smerodatných, vy ste neublížili len môjmu manželovi, ale aj mne a predovšetkým našim deťom,“ vyhlásila Petra Štefeková.

Naznačila, že ide o osoby, ktoré sa manželovi pozerali do očí a podávali si s ním ruky. „Deťom ste spôsobili neskutočnú traumu. Toto ste chceli, toto ste potrebovali? Pritom sami ste otcami detí, či už vo veku našich detí alebo detí v mojom veku... Ste morálnym dnom tejto spoločnosti.“

Polícia monitorovala stretnutie dvoch osôb

„V tomto prípade bol úplatok desiatky tisíc eur schovaný za reklamnú zmluvu,“ vyjadril sa v utorok hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

V tlačovej policajnej správe sa píše, že konateľ zvolenskej obchodnej spoločnosti Jozef H. (53) si chcel takto pre svoje podnikanie zabezpečiť priaznivé podmienky u akciovej spoločnosti so sídlom v Nitre. Jej technicko–investičným riaditeľom bol vtedy Štefek.

„Z našej debaty nevyplynulo, že ja mu za to niečo vybavím a rovnako ani on nepodmieňoval, že dá klubu peniaze za to, že mu niečo vybavím. Toto je absolútne čistá hra,“ povedal Štefek v súvislosti s peniazmi, ktoré klubu zaplatila zvolenská firma.

Dodal, že v čase, keď pôsobil v FC Nitra, obiehal firmy, pretože klub žije zo dňa na deň a výplaty meškajú. Vlani v máji bol stav podľa neho neudržateľný.

Zo spisu podľa Štefeka vyplýva, že polícia začala konať na základe informácií, ktoré získala z monitorovaného rozhovoru dvoch osôb z mája. „Ja som na tom stretnutí nebol, neviem, kde sa odohralo, čo tam bolo povedané.“

Rozhovoru sa vraj zúčastnil konateľ zvolenskej firmy, ktorý mal pred vyšetrovateľom vypovedať, že Štefek na neho nevyvíjal žiadny nátlak.

Kedysi smerák, dnes tŕň v oku?

Na stretnutí s novinármi hovoril Štefek aj o svojej minulosti v Smere. Povedal, že nikdy nebol ortodoxný smerák a vždy sa snažil správať slušne a ľudsky. Dnes je podľa vlastných slov tŕňom v oku niektorým predstaviteľom Smeru v Nitre, „to je zjavné“.

Z vodárenskej spoločnosti v júni odišiel, pretože to považoval za morálne. Súčasný primátor Jozef Dvonč zo Smeru je totiž predsedom predstavenstva a tiež kandiduje na primátorský post. „Nebudeme sedieť v orgánoch jednej spoločnosti a dvaja budeme kandidovať na primátora,“ poznamenal Štefek.

Nevylúčil, že za kauzou môže byť záujem vyradiť ho ako kandidáta na primátora. „Čo sa mi ešte môže stať? Vytlačí ma niekto autom z cesty?“ pýtal sa. Dodal, že čaká všeličo.