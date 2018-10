Osemtisíc nulových eurobankoviek vypredali za dve hodiny. Prídu ďalšie

Väčšina zákazníkov si kúpila rovno desať kusov. Viac sa nedalo.

1. okt 2018 o 19:59 Miriam Hojčušová

NITRA. Po nitrianskej eurobankovke s nulovou hodnotou sa len tak zaprášilo – osemtisíc kusov sa vypredalo za približne dve hodiny. Ľudia, ktorým sa neušla, netajili sklamanie aj hnev.

Podľa aktuálnych informácií ešte niekoľko zberateľských eurobankoviek do Nitry privezú v tomto týždni.

„Budú dodané ďalšie kusy z množstva rezervovaného pre zahraničie,“ avizujú na FB stránke Euro Souvenirs Slovensko. Presný termín zatiaľ nie je známy.

Išlo to ako na páse

Nulové eurobankovky sa majú opäť predávať v Turistickom informačnom centre na pešej zóne (bývalý NISYS). Vo štvrtok ráno v jeho okolí čakali stovky ľudí, rad sa tiahol až na Svätoplukovo námestie, k Divadlu Andreja Bagara.

S predajom začali o ôsmej hodine, v infocentre boli dve pokladne, každý záujemca mohol dostať maximálne desať bankoviek. Cena bola dve eurá za kus. Kritici spochybňujú, že sa mohlo za dve hodiny predať osemtisíc bankoviek a vidia za tým kšeftárov.

„Keby ste si to stopli, tak by ste zistili, že je to reálne, išlo to tam ako po masle, ľudia sa striedali rýchlo jeden za druhým, každý bral obálku po 10 kusov,“ napísal Ondrej na sociálnej sieti.

Aj podľa Jozefa to bolo reálne: „Dali sa peniaze, potom vám dali obálku do ruky, 5 sekúnd a vybavené“.

Miriam potvrdila, že vo vnútri strávila približne desať sekúnd a možno aj menej: „Dve pokladne, pri každej tri dámy. Jedna rátala dopredu, druhá balila a tretia už len podávala obálky a predávala.“

Mesto dostane 40 centov

Suvenírová bankovka je vyrobená z pravého bankového papiera, na jednej strane je zobrazený Nitriansky hrad a socha Corgoňa. Andrej Jančovič z radnice povedal, že osemtisíc kusov tejto eurobankovky zabezpečila pre mesto spoločnosť Nunofia.

Predaj prebieha na základe komisionárskej zmluvy. Cena dve eurá bola stanovená dohodou zmluvných strán. Firma sa zaviazala zaplatiť mestu 40 centov za každý kus, ktorý predalo tretím osobám. Zvyšných 1,60 eura patrí Nunofii.

Pýtali sme sa, kto rozhodol o motíve použitom na bankovke. „Mesto Nitra a spoločnosť Nunofia podľa technických možností samotnej bankovky a po zvážení najvýraznejších dominánt typických práve pre Nitru,“ odpovedal Jančovič.

Dotlač suveníru je podľa neho možná „iba v zmysle vydania novej emisie, po vypredaní celého množstva suvenírových bankoviek a na základe dohody zmluvných strán“.

Obavy zo špekulantov

Eurobankovky s nulovou hodnotou sú novým zberateľským fenoménom, ktorý pochádza z Francúzska. Koncept vytvoril v roku 2015 Richard Faille v spolupráci s Národnou bankou Francúzska a s povolením Európskej centrálnej banky. Hlavnou filozofiou je podpora cestovného ruchu a zachovanie kultúrneho dedičstva krajín Európy.

Na Euro Souvenir bankovkách sú zobrazované najvýznamnejšie kultúrne a historické pamiatky alebo zaujímavé turistické miesta. Podľa Turistického informačného centra v Nitre ide o jediný suvenír, ktorého hodnota časom narastá: „Prvé série z roku 2015 a 2016 sa predávajú v cenách od päť do 60 eur.“

Práve nárast ceny je dôvodom, prečo sa o nové suveníry zaujímajú aj rôzni špekulanti, ktorí chcú zarobiť. Viacerí zberatelia navrhujú, aby sa takéto bankovky predávali po predložení občianskeho preukazu.

Pozor na falošné profily

Na podvodníkov včera upozornila aj FB stránka Euro Souvenirs Slovensko: "... na rôznych FB skupinách zameraných na zbieranie, predaj a výmenu Euro Souvenírov figurujú falošné profily, ktorých majitelia sa vydávajú za zamestnancov eshopu Nunofi a ponúkajú z pohľadu cien veľmi výhodne niektoré vydania Euro Souvenírov."

Firma sa od toho dištancuje, píše, že žiadny zo zamestnancov eshopu Nunofi.sk alebo spoločnosti Nunofia s.r.o. nemá prístup k Euro Suvenírom.