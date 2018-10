Kauza kafiléria sa vracia pred voľbami. Vysúdi firma od mesta peniaze?

Ďalších svedkov už zrejme vypočúvať nebudú. Verdikt možno padne už v tomto roku.

13. okt 2018 o 14:00 Miriam Hojčušová

Kafiléria už nefunguje, o areál sa delí N-Adova s mestom. (zdroj: archív)

NITRA. Revízne správy k zariadeniam, ktoré sa nachádzajú v areáli bývalej kafilérie, si vyžiadal súd. N-Adova ich má predložiť do ďalšieho pojednávania. Materiály má vraj zabalené odvtedy, ako ich na radnici odmietli prevziať, vážia asi 20 kíl.

N-Adova žaluje mesto o desiatky tisíc eur. Okrem toho časť domnelého nároku postúpila na spriaznenú firmu, ktorá sa už tiež obrátila na súd. V prvom prípade je proces rozbehnutý, v druhom ešte nebol určený termín.

Žiadajú nájomné

Kauza siaha do roku 2010, keď mesto kúpilo časť areálu bývalej kafilérie v Krškanoch. Za nehnuteľnosť, ktorú nedokáže využiť, zaplatilo N-Adove takmer pol milióna eur. Druhú časť areálu si mali prenajať Mestské služby na desať rokov za 252-tisíc eur ročne, účinnosť zmluvy ale bola opakovane odsúvaná.

Oficiálnym dôvodom prenájmu bolo, že sa tam mestský podnik presťahuje, no ukázalo sa to ako nezmysel – aj preto, že most ani neunesie ťažkú techniku. Cieľ bol ale podľa primátora Jozefa Dvonča splnený – kafiléria ukončila činnosť.

Teraz čelí mesto žalobe, pretože N-Adova chce aj peniaze z nájomného. Nájomná zmluva je podľa nej účinná a platná. Podľa mesta však nikdy nenadobudla účinnosť, pretože firma nepredložila potrebné dokumenty a priestory neuvoľnila.

Keď poslanci v marci 2016 rozhodli o zrušení Mestských služieb, schválili, že nájomná zmluva zanikne spolu s nimi.

Termín pred Vianocami

Firma 10. mája 2016, už po zániku Mestských služieb, doručila na mestský úrad dokumentáciu potrebnú k prenájmu areálu. Či tam boli aj všetky požadované revízne správy, radnica nevie. Zásielku totiž vrátila odosielateľovi bez toho, aby ju otvorila.

N-Adova zastáva názor, že 10. mája 2016 došlo k odovzdaniu predmetu nájmu a od tohto dňa má nárok na nájomné. Na súde žiada (zatiaľ, vzhľadom na súdne poplatky) alikvótnu časť mesačného nájomného 17 919,13 eura a časť zmluvnej pokuty vo výške 25 249,69 eura.

Súd vypočul svedkov, naposledy sa pojednávalo minulý štvrtok. Vypovedal Miroslav Ondrejička, bývalý riaditeľ mestskej spoločnosti Nitrianska investičná. Zúčastnil sa na jar 2011 obhliadky areálu a podpísal zápisnicu, podľa ktorej bola väčšina objektov v neprevzateľnom stave.

Na vypočutí ďalších svedkov ani jedna zo strán sporu netrvá. Proces je odročený na december. Ako sme už spomenuli, sudca požiadal, aby N-Adova predložila revízne správy k areálu.

Opäť pred voľbami

Kuriózne je, že sa proces koná pred komunálnymi voľbami. Podľa Martina Árvaya z NAdovy sa totiž všetko začalo pred rokmi tak, „že súčasťou volebnej kampane primátora bolo ukončenie činnosti kafilérie“. Práve mesto podľa neho prišlo s návrhom, že časť areálu kúpi a časť si prenajmú Mestské služby.

Právny zástupca mesta Marek Ďuran vo štvrtok na súde povedal, že bolo jednoznačne preukázané, že k odovzdaniu predmetu nájmu nikdy nedošlo a žalovaný ho nikdy neužíval.

V časti, ktorá patrí firme, sa dodnes prekladá živočíšny odpad. N-Adova ju podľa Árvaya prenajala spoločnosti Asanácia.