Bývalý hlavný architekt Nitry navrhol výťah na hrad aj s tunelom

Výťahová šachta má byť v podzemí, kabína výťahu je presklená. Čo na to hovorí cirkev ako vlastník hradného kopca?

3. nov 2018 o 20:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Nitrianske biskupstvo má štúdiu výťahu, ktorý povedie na hrad. Predstavilo ju vlani. Ide o kabínku pohybujúcu sa po koľajnici v lesoparku.

Samotná myšlienka výťahu na Nitriansky hrad vznikla už v roku 2013. Jej autorom je Jozef Hrozenský, vtedajší hlavný architekt Nitry. V roku 2015 sa jeho zámer dostal aj do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry. Má názov Riešenie bezbariérového prístupu na Nitriansky hrad.

Projekt, s ktorým prišlo biskupstvo, je iný a podľa zverejnených informácií lacnejší. „Tento návrh ako autor námetu nepovažujem za komplexné a vhodné riešenie,“ reagoval Jozef Hrozenský.

Na druhej strane považuje za veľmi pozitívne, že si myšlienku výťahu osvojilo aj biskupstvo. Myslí si, že o riešení by bolo dobré diskutovať.

Vstupná budova aj tunel

Architektonická štúdia, ktorú Hrozenský nedávno predstavil aj v odbornom časopise, rieši ideu bezbariérového vstupu na hrad ako mestský polyfunkčný celok. Návrh sa skladá z niekoľkých častí.

Prvou je vstupná budova pod hradným kopcom zo strany, kde sú štadióny. Má slúžiť ako zázemie pre vstup do pešieho tunela. Podľa Hrozenského by tu mohli byť vystavené archeologické exponáty, predaj darčekov či kaviareň. „Budova je architektonický riešená v tvare, ktorý evokuje klenbu tunela s typickým oblúkovým vstupom do podzemia.“

Objekt by nezasahoval do hradného kopca, pred ním sú navrhnuté spevnené plochy a zeleň. Samotný peší podzemný tunel, ktorý smeruje k výťahu, má byť dlhý 47 metrov.