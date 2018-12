Pred jej domom sa ľudia fotia. Dôvodom je maľovaný plot

Kedysi učila matematiku, dnes umelecky tvorí.

1. dec 2018 o 20:00 Miriam Hojčušová

VELČICE. Plot, tabuľky s číslom domu, kvetináče, kabelky. To všetko svojimi maľbami krášli Alena Drahošová, ktorá býva v dedinke Velčice pri Zlatých Moravciach. Maľuje aj obrazy a mandaly.

„Mamina bola v prvom rade učiteľka matematiky a boli aj roky, keď učila výtvarnú výchovu,“ prezradila dcéra Lenka.

Pani Alena učila na základnej škole v Nitre, teraz je na dôchodku a tvorí. Hovorí, že inšpiráciu nachádza všade naokolo - v prírode, v meste, v živote. Pomaľovala aj plot pri dome, ktorý bol po rokoch „taký opršaný a fádny“. Trvalo jej to deväť dní. Ako pomôcku použila len viečko od plechovky z farby a, samozrejme, vlastnú fantáziu.

„Keďže inklinujeme k odkazom predkov, vybrala som ľudový motív,“ zdôvodnila autorka.

Ľudia sa pri plote zastavujú, fotia sa. „Sú zvedaví, kto to maľoval a chvália, že je to krásne. No keďže je plot v tichej uličke takmer na konci dediny, myslím, že ho nevidelo veľa ľudí,“ povedala Lenka.

Dodala, že obrazy, mandaly a čísla na dom sú aj na predaj, hoci to nie je cieľom maminej tvorby. Kabelky robila pani Alena pre jednu českú firmu. V súčasnosti dokončuje rozprávkovú knihu, ktorú sama napísala aj ilustrovala.