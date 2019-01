Údajný bývalý boss Ferus zostáva vo väzbe, zamietli mu sťažnosť

Lúpež, za ktorú ho stíhajú, sa mala stať ešte v decembri.

17. jan 2019 o 12:21 Miriam Hojčušová

NITRA. Ľuboš Ferus zostáva vo väzbe. Dnes o tom rozhodol Krajský súd v Nitre na neverejnom zasadnutí - sťažnosť obvineného zamietol.

„Rozhodnutie je dnešným dňom právoplatné a vykonateľné,“ povedala Lena Kiradžiev, hovorkyňa nitrianskeho súdu.

Ferus (54), niekdajší údajný šéf nitrianskeho podsvetia, je obvinený zo zločinu lúpeže. Podľa polície sa stala v noci na 30. decembra v Železovciach. Jej obeťami mala byť posádka taxíka.

Okresný súd v Leviciach zobral Ferusa do preventívnej väzby, dvoch ďalších mužov stíhajú na slobode. Dávid P. (21) z Podlužian, ktorý je tiež obvinený z lúpeže, je pod dohľadom probačného a mediačného úradníka, má zákaz zdržiavať sa pri obydlí poškodených. Adrián G. (37) zo Šároviec je stíhaný len pre prečin obmedzovania osobnej slobody.

Podľa polície sa páchatelia priviezli na tmavom Audi, ktoré zablokovalo taxík. Mali z neho vytiahnuť posádku, ktorú vraj fyzicky napadli a žiadali peniaze. Získať mali 1 600 eur a mobilný telefón.

Muži, ktorí sa viezli v taxíku, podľa obvineného Adriána vyčíňali predtým v nočnom podniku, kde urobili škodu. Barman kontaktoval majiteľa, ktorý bol vraj práve na plese so synom aj s Ferusom, ktorý ako jediný nepil alkohol. Preto šoféroval.

„Ja som nevidel ani nôž, ani žiadne peniaze, ani nebolo ako pýtať, keď utekali. Ja neviem, to je celé vymyslené,“ povedal majiteľ nočného podniku exkluzívne pre TV Joj.

Ferus je aktuálne obžalovaný z podielu na vražde Miroslava Sýkoru, ktorá sa stala vo februári 1997. Podľa obžaloby mal vraždu financovať, on vinu popiera.

Vo vyšetrovacej väzbe bol Nitran viackrát, vo výkone trestu odňatia slobody len raz, od mája 2013 do októbra 2015. Krajský súd v Nitre ho odsúdil spolu so štyrmi ďalšími osobami za vydieranie v kauze cukrovar. Muži, vrátane pracovníka ministerstva privatizácie, podľa rozsudku vydierali podnikateľa Dušana S., ktorý sprivatizoval dnes už neexistujúci nitriansky cukrovar. Kauza siaha do roku 1997.