Chcete dať dieťa na šport? MY vieme, kde a za koľko

Nitra je naozaj mesto športu. Deti majú veľa možností na zmysluplnú aktivitu v športových kluboch. Finančná náročnosť jednotlivých odvetví je veľmi rozdielna.

25. jan 2019 o 10:00 Martin Kilian

Žijete v Nitre či v priľahlých obciach a máte doma šarvanca, ktorý si potrebuje vybiť energiu a je pohybovo nadaný? Riešením je dopriať mu pravidelnú športovú aktivitu.

Nitra je ideálne miesto pre tých rodičov, ktorí chcú, aby deti športovali. V menších mestách je totiž oveľa užšia ponuka športov. Na druhej strane, keby ste bývali napríklad v Bratislave, zasa by ste oveľa viac času strávili presunom z domova (či zo školy) na športoviská.

Takmer dvadsať športov pre desaťročné dieťa

Rozhodili sme siete a ponúkame vám hodnotný prehľad. V Nitre je 19 rôznych športov, v ktorých sa môže 10-ročné dieťa súťažne venovať športu.

Tu je abedecný zoznam: aerobik, atletika, basketbal, cyklistika, fitnes, florbal, futbal, hádzaná, hokej, karate, korfbal, krasokorčuľovanie, moderná gymnastika, plávanie, stolný tenis, tenis, taekwondo, volejbal, zápasenie.

Vo vyššom veku budete mať ešte väčší výber. Pridajte si do zoznamu: hokejbal, futsal, box, kickbox, kulturistika, silový trojboj, americký futbal, triatlon, kolky, strelectvo, modelárstvo, športová kynológia, bedminton, squash. (Ak som na nejaký šport zabudol, tak mi odpusťte.)

K tomu si prirátajme niekoľko tanečných škôl a výučbu jazdenia na koni (na Kyneku a na DD ranči).

Finančná náročnosť jednotlivých športov je veľmi rozdielna. Prinášame prehľad, koľko peňazí minie rodič za klubové poplatky, športový výstroj, účasť na pretekoch či sústredenia.

Informácie, ktoré nám poskytli z klubov, sa týkajú priemerného 10-ročného športovca.

Veľmi rôzne sú už samotné mesačné poplatky. Treba povedať, že ich výšku ovplyvňuje aj rozdielny počet tréningov za týždeň.

Kluby sa tiež snažia niektoré prípady riešiť individuálne. Sú totiž deti, ktorých rodičia si náklady na šport nemôžu dovoliť, ale kluby o talenty nechcú prísť.

„Naša akadémia rieši talentované sociálne prípady individuálne dohodou, aby sa z finančných dôvodov neprestali venovať basketbalu. Podobne vieme upraviť výšku príspevku aj v prípade, ak do nášho klubu chodí viac detí z jednej rodiny,“ hovorí Jozef Mečiar z basketbalovej akadémie.

Na výbave sa dá ušetriť

Údaje v prehľade treba brať s rezervou – smerom hore aj dolu. Napríklad pri kúpe výstroja máte obvykle na výber širokú cenovú škálu tovarov. „Špeciálne hokej je šport, kde je možno najväčší rozptyl cien výstroja medzi najnovším modelom (korčule, prilba, chrániče) a obyčajnými vecami. My zdôrazňujeme rodičom, že dôležité sú korčule a hokejka, ostatné chrániče môžu byť akékoľvek, aj staršie,“ hovorí Tomáš Chrenko z MMHK Nitra.

Samozrejme, niektoré kusy oblečenia či výstroja vydržia aj dlhšie ako rok, niektoré zasa kratšie. Hokejové chrániče majú životnosť aj tri roky a dokonca ich potom môžete predať.

Zámerne sme nezoradili športy podľa celkového súčtu výdavkov. Nie je naším cieľom odradiť záujemcov od „drahších“ športov.

Pri výbere športu je dobré vziať do úvahy fyzické predpoklady a hlavne počúvať, po čom baží srdce dieťaťa. Ukážte mu viac športov a nech si vyberie. Tešte sa spoločne z víťazstiev a pomôžte mu zdvihnúť hlavu po prehrách.

Ale nesiľte to! Najhoršie totiž je, keď dieťa chodí na šport len kvôli rodičovi. Vtedy je to obojstranné trápenie.

V Nitre je však naozaj z čoho vyberať! Vďaka patrí zanieteným trénerom a funkcionárom, ktorí milujú svoj obľúbený šport a popri svojej práci trávia s ním aj päť večerov do týždňa.

Slovo odborníka: Šport dáva deťom významné benefity

Prečo je dobré, aby dieťa športovalo? Kedy začať so športom? Je predčasná špecializácia problémom?

Peter KURAČKA, športový psychológ:

„Šport je výborný prostriedok na podporu fyzického zdravia dieťaťa a rozvoj jeho schopností – fyzických a psychických. Pravidelný šport je dôležitý predpoklad zdravého vývoja všetkých telesných systémov od kardiovaskulárneho po svalovo-kostrový. Šport poskytuje deťom aj významné sociálne a psychické benefity. Prispieva k rozvoju sociálnych schopností, prináša im určitý režim a priestor pre kontakt s rovesníkmi. Podporuje tiež ich cieľavedomosť, odolnosť, sebadôveru a schopnosť presadiť sa vo výkonovej situácii. Šport predstavuje pre deti zmysluplný a hodnotne strávený čas.

Súčasné výskumy potvrdzujú opodstatnenosť neskoršej špecializácie v športe. Je vhodné, aby si dieťa vyskúšalo viac športov a do veku 10-12 rokov sa môže venovať viacerým z nich. Športy ako plávanie, gymnastika sú vhodným športom nielen v nízkom veku, ale aj ako doplnkové disciplíny v neskoršom období. Samozrejme, záleží aj od individuality športovca a špecifík športu. V športoch ako gymnastika, hokej alebo krasokorčuľovanie je vhodné začať sa im venovať skôr. Ak sa napríklad dieťa nenaučí korčuľovať v určitom veku, vo vyššom veku je to náročnejšie a je menšia pravdepodobnosť, že sa naučí korčuľovať na špičkovej úrovni. Aj tu je však prospešné venovať sa aj doplnkovému športu. Podporuje to zdravý fyziologický vývin aj predchádzanie tzv. „športového vyhorenia“ dieťaťa.

So športom je dobré začať čím skôr. Do veku 6-8 rokov by to malo byť čo najviac spontánnej športovej aktivity. Teda takej, ktorú dieťa chce samo robiť a je preň prirodzená. Ideálne je, keď športujú deti spolu s rodičmi, plávajú, hrajú futbal, hokej, korčuľujú, bicyklujú, alebo sa len tak naháňajú. Posilňuje to zároveň vzťahy medzi rodičmi a deťmi.“

AEROBIK

Klub športového aerobiku Nitra

Členské za rok: 250-350 eur (mesačne 25-35 €, 10 mesiacov)

Výstroj, výbava: 230 eur (súťažný dres 75 €, tenisky 70 €, tepláková súprava 60 €, tréningové oblečenie 25 €)

Ďalšie náklady (za rok): 200 eur sústredenie, 200 eur cestovné a ubytovanie za preteky (3-4 ročne).

ATLETIKA

ŠK ŠOG Nitra

Členské za rok: 200 eur (mesačne 20 €, 10 mesiacov)

Výstroj, výbava: 180-240 eur (tričko, tepláková súprava, tretry, tenisky, čiapka, šuštiaková súprava, dres)

Ďalšie náklady (za rok): 140 eur sústredenie (nie je pravidlom v tomto veku)

účasť na pretekoch (doprava, štartovné) platí klub

AC Stavbár Nitra

Členské za rok: 200 eur (mesačne 15 €, 10 mesiacov, plus 50 eur ročné členské)

Výstroj, výbava: 150-200 eur (tenisky, bežecké oblečenie, tepláková súprava)

Ďalšie náklady (za rok): účasť na pretekoch hradí klub (doprava, štartovné).

BASKETBAL

BKM Junior UKF Nitra (dievčatá)

Členské za rok: 100 eur (mesačne 10 €, 10 mesiacov)

Výstroj, výbava: 60 eur tenisky, 40 eur tréningové tričká a trenky. Klub zabezpečí teplákové súpravy, dresy a lopty.

Ďalšie náklady (za rok): 120 eur sústredenie, 40 eur doprava na súťažné zápasy, 60 eur za turnaje (2x za rok, ubytovanie, strava), 50 eur v prípade postupu na M-SR.

BKM SPU Nitra (chlapci)

Členské za rok: 220 eur (mesačne 20 €, 11 mesiacov)

Výstroj, výbava: 80 eur (obuv 50 eur, tričká 20 eur, trenky 10 eur). Dresy a lopty hradí klub.

Ďalšie náklady (za rok): 1 až 2 sústredenia - 100 až 200 eur, dopravu na zápasy čiastočne uhrádza rodič - cca 40 eur, lekárska prehliadka 15 eur.