Moravčík: Žiadne šafárenie v FC Nitra. Klub sa správa zodpovedne a ekonomicky

V januári prišla základná zostava FC Nitra o štyroch hráčov. Na aktuálne témy sme sa v nedeľu zhovárali s Ľubomírom Moravčíkom, členom predstavenstva klubu.

28. jan 2019 o 13:30 Martin Kilian

V januári odišli Fábry, Hroššo, Križan, Taiwo, štyria hráči základu. Prečo k tomu prišlo?

- Snažíme sa správať zodpovedne a ekonomicky. Aby sa klub nedostal do vážnych finančných problémov a v pohode dohral súťaž. V určitých momentoch berieme do úvahy aj ľudskú stránku, hlavne sa to týka odchodu Hrošša. Pre Nitru niečo odviedol a sľúbili sme mu, že keď príde lepšia ponuka, pustíme ho. Dostal ponuku s výbornými podmienkami, tak sme mu umožnili odísť.

Ako vidíte odchod Andreja Fábryho do Jablonca?

- Fábry dostal takú ponuku, ako sa neodmieta. Boli by sme sami proti sebe, keby sme ho tu držali. V Nitre dosiahol určitý výkonnostný strop, čo sa týka Slovenska. Aj prestupová suma pre klub bola dosť vysoká. Keby sme mali perspektívu hrať európsky pohár, určite by sme ho vedeli podržať, ale naša ekonomická situácia nám to nedovoľuje. Aj hráč si želal posunúť sa ďalej, bola to obojstranne prospešná dohoda.

V útoku už bude chýbať Nigérijčan Taiwo.

- V tomto prípade si treba povedať jednu vec: bol u nás ako amatér. Keby sme s ním chceli podpísať profesionálnu zmluvu, museli by sme vyplatiť jeho predošlé kluby, a to sumou 150-tisíc eur. Žiaľ, v našej finančnej situácii sme na to nemali. Prišiel zadarmo, odišiel zadarmo. Nemali sme žiadne páky na to, ako ho tu udržať.

V obrane ste prišli o šikovného stopéra Križana.

- Už od septembra sme s ním začali rokovať o novej zmluve, keďže sme vedeli, že v lete mu skončí aktuálny kontrakt. Lenže Križan zacítil šancu odísť, tak nechcel podpísať zmluvu. Možno v jeho rozhodovaní zohrali rolu aj určité problémy, ktoré sme na jeseň v klube mali.