Hanuljak: Neprichádzam ako superstar, ktorá má spasiť Nitru

Nový gólman Nitričky má za sebou štyri tréningy. Zhovárali sme sa pred odchodom na dnešný duel v Banskej Bystrici.

1. feb 2019 o 11:39 Martin Kilian

Pri prvom stretnutí s Miroslavom Hanuljakom si všimnete jeho výšku (189 cm). Veľa pukov sa vám nad rameno nevojde, že? - napadne vám prvá otázka. „Dúfam, že nie,“ odpovedá s úsmevom skúsený gólman.

V tejto sezóne bol v kádri extraligového Litvínova, ale väčšinou chytal za rodný Most.

Nevolajte ho Mireček, ale radšej Hany alebo Miro. Dnes zažije premiéru v nitrianskej „kleci“.

Odchod do iného klubu ste iniciovali vy?

- Na začiatku sezóny som bol provizórne v Litvínove v extralige. Bol tam zranený brankár, dohoda bola na tri mesiace. Od začiatku decembra som si hľadal nový angažmán. Agent dostal niekoľko ponúk a z toho som si vyberal, čo by bolo pre mňa najzaujímavejšie.

V slovenskej extralige zažijete premiéru.

- To je fakt. Liga je pre mňa neznámou. Trochu poznám Jura Majdana, keď hral v Litvínove, párkrát sme sa videli, a s Karolom Korímom sme boli naraz v Chomutove. Mám za sebou štyri tréningy a dojmy sú výborné. Som natešený. Teším sa, že spoznám slovenskú ligu. Idem do toho s veľkou pokorou, pretože úplne presne neviem, čo ma čaká. Navyše, dnes hráme asi proti jednému z najlepších tímov. Čaká nás ťažký zápas. Budem sa snažiť podať čo najlepší výkon, aby som dokázal, že môžem chalanom pomôcť.

Keď hráč príde do tímu pred deadlinom, je to špecifická situácia.

- Ja určite nechcem narušiť klímu v tíme. Dúfam, že môžeme spolu vytvoriť dobrý tím, všetci brankári, obrancovia aj útočníci. Verím, že potiahneme za jeden koniec povrazu, aby sme boli čo najsilnejší do záveru sezóny. Neprišiel som ako superstar, ktorá má spasiť Nitru. Ale chcem byť čo najlepší a pomôcť tímu v akejkoľvek role. Keď budem na ľade, urobím maximum, aby sme vyhrali, aby sa nám darilo.

V slovenskej extralige zažije premiéru v 34 rokoch. (zdroj: Martin Kilian)

Trénera Stavjaňu poznáte?

- V Česku bol naposledy v Českých Budějoviciach, ja som vtedy chytal za Kladno v tej istej súťaži. Ale nikdy som pod ním nebol v tíme.

Každý tréner preferuje nejaký štýl. Zohráva hra brankára rolu v tom systéme, alebo brankár s tým nemá nič spoločné?

- To je zaujímavá otázka. Asi je to rozdielne, ako kde. Každý tréner má nejaké požiadavky na celý tím, na systém, vrátane gólmanov. Gólman by mal samozrejme chytať a podržať mužstvo, to je prvá vec. Ďalšia vec je pomôcť hráčom s rozohrávkou okolo brány. Tu skôr záleží na trénerovi, čo vyžaduje od brankára a rovnako od obrancov. Ja chodím rád rozohrávať za bránu. Myslím si, že sa tým dostávam trochu viac do hry. Baví ma to, mám to rád.

Ste ženatý?

- Áno, máme s manželkou spolu tri deti, aj keď je to trochu zložitejšie. Jedno mám ja z predchádzajúceho vzťahu, jedna ona z predchádzajúceho a jedno máme spoločné (úsmev). Manželka ma viac-menej na tri mesiace pustila z domu, ale v Nitre som dostal byt, takže počítam s tým, že nejaký čas tu strávia so mnou. Nie veľa, pretože deti už chodia v Moste do školy.

Priniesli ste už niečo do kabíny?

- Zatiaľ nie, ale viem, že nejaké zápisné alebo na zahryznutie prinesiem, keď sa trochu zabývam. Ideálne by to bolo po nejakom víťaznom zápase.