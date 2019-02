Najdlhšia séria na Slovensku pokračuje. V Banskej Bystrici lietali aj päste či prostredníky

Trénera Nitry nahneval neuznaný gól.

2. feb 2019 o 11:12 Martin Kilian ml.

BANSKÁ BYSTRICA. Aj v piatok sa pod banskobystrickým stropom vznášalo fluidum astronomickej štatistiky. Druhý proti štvrtému a deň po uzávere prestupov, teda už v play off móde.

Preto sa Selleck a Mezei tak zbesilo bili, Nitra preklínala rozhodcov a z tribún i ľadu leteli prostredníky, SBS-kári dokonca hasili päste na tribúne.

Ešteže hokejovej krásy bolo viac.

Ceman chválil, Stavjaňa sa bál pokuty

Ešte šesť sekúnd pred koncom sa hral s ohňom brankár Williams a Bortňákovi chýbali k predĺženiu centimetre, tesnotiek v tutovkách bolo viac – Asselin, Higgs, Lantoši, Buček.

Veľkú nervozitu priniesla aj 51. minúta, gól Kerbashiana napokon video neschválilo kvôli Scheidlovi v bránkovisku.

Prečítajte si tiež: Fotogaléria: Banská Bystrica - Nitra 3:2

„Keby som povedal, čo si o tom myslím, asi by som musel zaplatiť pokutu. Máme zákaz hovoriť o takýchto situáciách, tak sa ma na to nepýtajte, prosím vás,“ uviedol tréner hostí Antonín Stavjaňa.

„Mrzia nás nepremenené šance, mali sme tri samostatné nájazdy. Nemôžem hovoriť, že výsledok je spravodlivý. Bol to už taký play off zápas, rozhodovali maličkosti, hralo sa do poslednej sekundy, divákom sa určite zápas páčil,“ pomalým hlasom vravel Dalibor Bortňák.

Škoda, že Branislav Mezei a Marek Slovák nepovedali o svojich trestoch do konca zápasu nič.

Skoro vypredaný štadión - 2 678 divákov - rozohnila bitka Mezeia (vľavo) so Selleckom. (zdroj: Adam Ferenc)

O pár stien vedľa si Banská Bystrica od radosti z výhry 3:2 pozvala médiá do šatne. „Na logo nestúpať,“ upozornili úradujúci majstri novinárov.

Hoci Dávid Šoltés strelil dva góly, hlavné slovo dostal kapitán.

„Som rád, že po dlhšom čase som naspäť (dva mesiace - pozn. red.), ale najdôležitejšie je, že sme vyhrali,“ vravel Tomáš Surový po šlágri 48. kola Tipsport ligy.

„Surový hral veľmi dobre, Patrik Lamper tiež,“ chválil na tlačovke tréner Dan Ceman a mysľou už istotne bol na nedeľnom Winter Classic so Zvolenom.

„Bude to špeciálny zápas, aj o zábave, no v prvom rade o body. So Zvolenom je to derby, hrá sa o prvé miesto. Veľký deň aj pre Tipsport ligu, že sa takýto zápas (pod holým nebom) vôbec koná,“ tešil sa Surový.

Banská Bystrica zdolala Nitru po štrnásty raz za sebou a doma bodovala už 25-krát v sérii. Nevídané.

Rekord ešte nie

Nitrania si z Banskej Bystrice spravili v roku 2016 majstrovskú párty, ale odvtedy s ňou uhrali iba 13 bodov zo 78 možných.

Ku dnešku už ťahajú šnúru štrnástich prehier. Ich posledné víťazstvo nad Banskou Bystricou sa datuje do 8. septembra 2017.

Všetky tímy Tipsport ligy (nerátame Miškovec a Budapešť) ju medzitým porazili až dvakrát. Nedarí sa iba Nitranom.

Aby im Stredoslováci už tretíkrát za sebou neukončili sezónu, v lete vymenili 30 hráčov, doniesli aj Dalibora Bortňáka – dvojnásobného bystrického šampióna. Márne. Nejde to ani v tretej sezóne za sebou.

„Tú sériu sledujete vy, fanúšikovia, my to v šatni neriešime. Nemyslím si, že Nitra proti Bystrici nevie hrať, keby sme dnes využili šance, bol by to úplne iný zápas,“ mrzelo Bortňáka.

„Aby sme porazili Banskú Bystricu, tak sa jej musíme v niektorých činnostiach vyrovnať. Dnes boli pre mňa prvé dve tretiny sklamaním, nešli sme do jednoduchého zakončenia, naopak domáci ukázali, že v jednoduchosti je krása,“ vravel kouč Stavjaňa.

Banskobystričania sa teda môžu tešiť, hráči Nitry ich nezdolali už 511 dní. „Počul som, že Nitrania z nás začínajú mať fóbiu,“ uviedol v minulosti pre denník Šport Ben Marshall, najproduktívnejší obranca Banskej Bystrice.

„Sériu ako s Nitrou si z kariéry nepamätám, pre nás je však dôležitejšie ako budeme hrať v play off, to je iná súťaž,“ poznamenal Tomáš Surový.

„Čo sa týka našej víťaznej šnúry s Nitrou, môžem komentovať iba túto sezónu. Je to zvláštna vec, veď Nitra je silný tím, má najlepšiu ofenzívu v súťaži, niektoré naše zápasy mohli skončiť aj opačne. Boli sme pripravení hrať proti nej tvrdo, vieme, že s Nitrou je to bitka každý jeden zápas, dnes strelila druhý gól neskoro. Ale my hráme dobre proti všetkým top mužstvám,“ rozmýšľal tréner Dan Ceman, jeden z ôsmich Kanaďanov v službách Banskej Bystrice. Nitra ich má šesť.

Strach mal kedysi aj Martin z Košíc, prehral s nimi šestnásťkrát za sebou. Štrnásťzápasová séria Banskej Bystrice a Nitry nie je o tom, že jedni hrajú dobre a druhí zle, ale že spolu bavia tribúny skvelým hokejom.