Zdravstvujte. Hipp robí Bílkovi aj tlmočníka

Nie každý tréner dostane šancu byť pri reprezentačnom družstve a ja si túto ponuku z Kazachstanu veľmi vážim, hovorí Michal Hipp.

7. feb 2019 o 13:00 Martin Kilian

Bývalý futbalista a tréner Nitry Michal Hipp odštartoval svoju misiu pri reprezentácii Kazachstanu, kde robí asistenta českému kolegovi Michalovi Bílkovi. Aktuálne je v Turecku, odkiaľ poskytol našim novinám rozhovor.

Ako sa zrodilo vaše spojenie Kazachstan - Michal Bílek?

- S Michalom Bílkom som bol po našom spoločnom pôsobení v Jihlave v pravidelnom kontakte. Sledoval som aj jeho úspešné pôsobenie v Zlíne a keď mu prišla ponuka zo Kazašského futbalového zväzu, oslovil ma s možnosťou nášho opätovného spoločného pôsobenia.

Boli rokovania rýchle, hladké, alebo ste sa dlhšie dojednávali?

- Michalove rokovania boli pomerne rýchle, za týždeň sa dvakrát otočil na trase Praha - Astana. Samozrejme, že aj ja som si vyžiadal čas na rozmyslenie a zváženie ponuky, pretože Kazachstan nie je hneď za dverami. Obaja sme sa dohodli a 30. januára odleteli cez Moskvu do hlavného mesta Astany.

Ako vnímate túto pracovnú príležitosť?

- Už viackrát som hovoril, že si vážim každú jednu ponuku a podľa môjho názoru pracovať pri reprezentačnom družstve každej krajiny je pre mňa cťou. Nie každému trénerovi sa takáto možnosť naskytne a nie každý sa takej šance dočká.

Ako ste na tom s ruštinou? Už ste pôsobil v Rusku, to je zrejme vaša výhoda.

- Je pravda, že som v rokoch 2005 a 2006 pôsobil spoločne s Vladom Weissom v moskovskom klube Saturn Ramenskoje, teda ruský jazyk mi nerobí problém. Aj teraz v začiatkoch robím Michalovi tlmočníka, pokiaľ sa on do toho dostane.

Ako strávite tento rok? Kanceláriu budete mať v Astane?

- Kontrakt sme podpísali na jeden rok plus rok opcia. Hlavnou pracovnou základňou bude pre nás Astana, kde sme dostali byty a odtiaľto budeme počas hlavnej sezóny robiť výjazdy po zápasoch. Ide o obrovskú krajinu, najväčší vnútrozemský štát na svete, teda nečaká nás nič ľahké a jednoduché. Ak ide o sledovanie zápasov, tak aj teraz sme v Turecku, kde majú svoje sústredenia všetky prvoligové kluby Kazašskej premier ligy. Okrem sledovania potencionálnych reprezentantov využívame možnosť komunikácie so všetkým trénermi jednotlivých družstiev a tým si vytvoriť lepší obraz o hráčskej kvalite. Od 15. 2. máme tu v Turecku prvý zraz, ktorý zakončíme 21. 2. neoficiálnym medzištátnym zápasom s reprezentáciou Moldavska.

Budete mať v realizačnom tíme ešte niekoho iného z Česka alebo Slovenska?

- Okrem nás dvoch máme v realizačnom tíme len domácich asistentov.

Aké očakávania má kazašská federácia v kvalifikácii?

- Všetci tu vieme, ako dopadli predchádzajúce kvalifikácie kazašského futbalového družstva, no napriek tomu a aj realite, že v skupine sú obrovskými favoritmi reprezentácie Belgicka, Ruska a Škótska, našou spoločnou snahou bude skončiť lepšie, ako to bolo po minulé roky.