Nečakaný transfer medzi Sereďou a Nitrou

Deň pred jarným štartom Fortuna ligy prišlo k zaujímavému prestupu. Sereď pustila svojho najlepšieho strelca do Nitry.

15. feb 2019 o 14:44 Martin Kilian

Nikola Gatarić je novou posilou tímu Ivana Galáda. Na jeho prestupe sa dnes dohodli prvoligové kluby ŠKF iClinic Sereď a FC Nitra.

„Áno, dnes som podpísal zmluvu na dva roky. Je to pre mňa krok dopredu, je to dobré riešenie pre Sereď aj pre Nitru. Som rád, že prichádzam do Nitry, je to veľmi dobrý a veľký klub,“ povedal pre MY noviny ľavonohý Chorvát, ktorý v Seredi väčšinou nastupoval na pravom krídle.

O Gatarića mali v zime záujem aj iné kluby. Na jeseň bol so 7 gólmi najlepším strelcom nováčika.

V piatok dopoludnia absolvoval tréning s novým mužstvom a keďže formality by mali byť včas vybavené, v sobotu s ním môže realizačný tím počítať v zápase proti Podbrezovej.

„Myslím si, že sme získali veľmi dobrého hráča, ktorý nám bude pomáhať v kľúčových momentoch. Veľa si od neho sľubujeme. Gatarića považujem za dobrú náhradu za Andreja Fábryho,“ povedal pre klubovú webstránku člen predstavenstva FC Nitra Ľubomír Moravčík.