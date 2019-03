Roky dokumentovala život prísne uzavretej spoločnosti

Spočiatku na ňu pľuli a hádzali do nej kamene.

1. mar 2019 o 12:40 Dominika Cunevová

NITRA. Vzdala sa slobodného života, aby priniesla verné svedectvo z extrémistickej komunity. Česká fotografka Eliška Blažková osem rokov dochádzala do jeruzalemskej štvrte Mea Šearim, aby zdokumentovala život ultraortodoxných Židov, nazývaných tiež charedim. Odmietajú všetko nové a svet mimo komunity považujú za skazený. Dodržiavajú striktné pravidlá, staré zvyky a štýl obliekania. Ich zjav si často fotografujú turisti, Blažková však šla oveľa ďalej. Prekonala hranice vlastných možností, aby sa dostala dovnútra izolovanej spoločnosti. Svoju výpoveď zvečnila v knihe Haredim. Niekoľko fotografií z nej možno vidieť aj v Trafačke do 6. marca.

Ako ste sa dostali k téme židovstva?

- Začalo to v šiestich rokoch. Chodila som do Základnej umeleckej školy v Třebíči. Učili nás maliari, ktorí si po revolúcii kúpili domy v židovskej štvrti. Brávali nás tam kresliť a hovorili nám o židovstve. Do-ma som sa potom pýtala rodičov, kam sa tí Židia podeli. Ako malej mi nedokázali hovoriť o holokauste a o vojne. Keď som dospela a zistila, čo sa stalo, mala som potrebu hľadať k tým ľuďom nejaké puto cez fotografiu a kresbu.

Akým spôsobom?

- V tej štvrti som sa snažila nájsť autentické stopy. No potom ju zapísali do UNESCA, začala veľká rekonštrukcia a všetky stopy začali miznúť. Mala som zrazu pocit, že z toho neostalo nič len kulisy. Tehly, omietka a prázdne domy. Žiadni ľudia. Odišla som preto do Izraela zistiť, ako žijú dnes. Vedela som, že je to jeden z najvyspelejších štátov na svete. Potom som sa ale dostala do štvrte Mea Šearim a objavila som komunitu, ktorá sa zastavila v čase.