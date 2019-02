Prvoligový futbalista vstúpil do ringu. Prvý zápas ukončil knokaut (+VIDEO)

Klobúk dole, že sa dal na taký náročný šport po tridsiatke, hovorí tréner odvážneho športovca.

27. feb 2019 o 7:00

Je studená februárová sobota, večer v Dome kultúry v Jablonici ponúka zápasy II. ligy boxu. V červenom rohu nastupuje Marián Novák (Boxing club Trnava), zverenec trénera Filipa Kruželu. Jeho súperom je v modrom tielku Vratislav Gajdoš z Pro Box teamu Nitra pod vedením Sandra Dirnfelda a Tomáša Lenčéša. Bývalý prvoligový futbalista, známy z Nitry, Artmedie či Banskej Bystrice, debutuje v boxerskom ringu.

Box si zamiloval

Ako sa vlastne futbalista ocitol medzi povrazmi? „Keď som končil s profesionálnym futbalom, chcel som ostať aktívny v športe. Box mi imponoval už dlhšiu dobu, pár tréningov som mal už aj popri profi kariére, ale viac som sa doňho pustil až neskôr. Box ma proste baví, zlepší vám reflexy, ten pocit, keď proti niekomu stojíte a dostanete sa do bodu, že sa nebojíte dostať, je podľa mňa dosť potrebný aj v reálnom živote, nebojíte sa životných výziev. Baví ma posúvať sa a zlepšovať sa každým tréningom,“ hovorí o boxe 33-ročný Vratislav Gajdoš. Trénuje trikrát týždenne box, okrem toho cvičí s vlastnou hmotnosťou, sem-tam si chodí aj zabehať. Dokopy má 5 až 7 tréningov za týždeň.

Jeho trénerom je Sandro Dirnfeld, štvornásobný majster Slovenska a piaty boxer z ME. „Pred Vraťom klobúk dole, že sa dal na taký náročný šport v 30-ke. Poznal som jeho silné stránky, ktoré som považoval za veľkú výhodu. Na slabších stránkach sme popracovali a Vraťo bol po technickej stránke pripravený nastúpiť na zápas. Jeho vstup do ringu nevnímam ako raritu, lebo vidím čoraz viac starších ľudí v boxe. A ti makajú veľakrát viac ako mladí,“ hovorí Dirnfeld.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/HD48Nf55MFc

Súpera počítali, ale...

Zápas dopadol vskutku kuriózne. Vraťo poslal súpera do počítania, ale z víťazstva sa netešil.

„Oficiálne som zápas prehral, aj keď v skutočnosti som vyhral k.o. Problém bol v tom, že som nepočul pokyn rozhodcu „stop“ a dal som po ňom podľa verdiktu rozhodcu ešte tri údery. Ale ten pokyn nepočul v hale nikto,“ krúti hlavou Vraťo.

V ringu to bol preňho úplne nový pocit. „Stojíte chlap proti chlapovi, kto z koho. Sparingov mám za sebou už mnoho, ale toto bolo niečo iné. Je to niečo iné ako futbal, futbal je zábava, box veru zábava nie je, keď dostanete po papuli, ha-ha,“ povedal Nitran po súboji váhovej kategórie do 91 kg.

“ Stojíte chlap proti chlapovi, kto z koho. Je to výzva. „ VRATISLAV GAJDOŠ

Tréner Dirnfeld si myslí, že Vraťo sa môže v ringu postaviť každému. „Síce nie je nejaký boxerský talent, ale pohyb mu problém nerobí, pretože celý život športuje. Disponuje kvalitným úderom a perfektnou prácou nôh. Jeho budúcnosť v ringu je na ňom, ale ja to vidím tak, že skúsi ešte pár zápasov a zasa to bude iba jeho hobby, kde vypne od práce,“ myslí si mladý kouč. S Vraťom boli spoluhráči vo futbalovom klube v Janíkovciach.

Vratislav Gajdoš medzi dvojicou trénerov – Sandro Dirnfeld (vľavo) a Tomáš Lenčéš. (zdroj: pbt)

Na trávniku vraj riskuje viac

„To, čo som si chcel splniť, som si splnil, ale nevylučujem, že bude aj ďalší zápas. Akurát ma mrzí slabučká organizácia boxu. Aby ste sa po zápase ani nemali kde osprchovať? Neviem, kto má čo na starosti, ale mal by sa nad tým niekto zamyslieť, ak má tento krásny šport na Slovensku napredovať,“ hovorí Gajdoš.

Vraťo je aj otec rodiny, pracuje vo finančnej oblasti. To, že vstúpil do súťažného ringu, nepovažuje za nezodpovednosť z hľadiska zdravotných následkov po prípadnej rane od súpera.

„Nemyslím si, že by to bolo nezodpovedné. Box je šport, nie je to pouličná bitka, boxuje sa podľa pravidiel. Aj v klube sa smejeme, že keď si dáme na rozcvičku futbal, tak vždy sa pri ňom zraní viac ľudí ako pri boxe. Omnoho viac riskujem, keď chodím hrávať futbal do Rakúska, keď vidím koľko je tam zákerných hráčov, ktorí vás chcú zraniť. Po poslednom zápase som nevedel poriadne chodiť tri dni,“ vysvetľuje. Sám sa považujem za mierumilovného človeka. „Na ulici ani na ihrisku som sa nikdy nepobil, ani to neplánujem, cha-cha...“