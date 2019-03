Kopec pod Nitrianskym hradom sa zosunul. Blato zaplavilo dvory, zbúralo dom

Zemina sa dala do pohybu po tom, ako prasklo vodovodné potrubie.

6. mar 2019 o 20:54 Miriam Hojčušová

Svah sa zosunul do dvorov na Podzámskej ulici. (Zdroj: jk)

NITRA. Úprava časti hradného kopca, ktorý sa zosunul do dvorov na Podzámskej ulici, potrvá mesiace. Na chodníku, z ktorého sa odtrhol kus zeminy, je obrovská diera. Miesto zostáva ohradené zátarasami a páskami.

Zosuv spôsobilo prasknuté vodovodné potrubie, z ktorého celé hodiny vytekala voda. Incident sa stal 20. februára, radnica o ďalšom postupe opakovane rokovala minulý týždeň.

Situáciu v lokalite od havárie monitoruje mestská polícia. Stavebný úrad vydal na územie hradného kopca stavebnú uzáveru.

Voda bola aj v pivnici

„Toto sa tu ešte nestalo. Máme smolu, že prasklo vodovodné potrubie,“ povedal pán Juraj, ktorému sa bahno zo svahu valilo do dvora. Pokrylo celú záhradu a cez okná sa dostalo aj do pivnice.

Neobývaný domček, ktorý stojí hneď pod kopcom, zbúralo. Manželia tam mali uskladnené rôzne veci. „Tá budova úplne zmizla – vidieť z nej už len múry. Našťastie, susedný dom, v ktorom býva rodina s deťmi, to nezasiahlo,“ poznamenal pán Juraj.

Množstvo zeminy sa zosunulo aj do susedného dvora, kde zbúralo prestrešené posedenie a natlačilo ho až pred dvere domu. Majitelia tam nebývajú.

Suseda počula rachot

„Zobudila ma krstná dcéra, že sme vyplavení. Reku, to nie je možné, veď je sucho,“ spomína si na osudné ráno pán Juraj.

Keď vyšiel do dvora za domom, bolo mu všetko jasné: „Voda sa rinula dolu z hradného kopca aj so zeminou, našťastie, že tu boli hasiči. Dali mašinu a čerpali to. V pivnici bolo 40 centimetrov vody.“

Manželia sa neskôr dozvedeli, že voda musela tiecť celé hodiny. „Pani, čo býva v dome nad svahom, počula o tretej v noci strašný výbuch, rachot. My máme spálňu do ulice, nepočuli sme nič.“

Vodovodné potrubie, ktoré prasklo, bolo podľa ľudí hrdzavé. „Mali by to vymeniť a spevniť svah. Všetko to letí dolu,“ zhodujú sa miestni obyvatelia. Viacerí majú strach z ďalšieho zosuvu.

Na ťahu sú vodárne

Mesto o situácii rokovalo so zástupcami vodárov, biskupstva a krajského pamiatkového úradu.

„Vo štvrtok sme sa dohodli na konkrétnych úlohách, ktoré budú najmä v réžii Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,“ povedal viceprimátor Daniel Balko.

Vodári musia do mesiaca zabezpečiť odtrhnutú časť cesty na Samovej ulici. „Prasknuté potrubie, ktoré nehodu spôsobilo, zostane natrvalo odstavené,“ dodal Henrich Varga z radnice.

„Dáme vypracovať hydrogeologický prieskum na území dotknutom poruchou a následne pristúpime k odpratávaniu priestorov,“ prisľúbila riaditeľka odštepného závodu ZsVS Nitra Margita Kršáková.

Kým odvezú z dvorov zeminu, však chvíľu potrvá, „pretože musí najprv vyschnúť, aby sa predišlo prípadnému ďalšiemu uvoľneniu pôdy“.