Úspešný obrat pred 28-tisíc divákmi. Ján Greguš debutoval v USA

Pár slov o MLS

V Major League Soccer účinkuje 24 tímov, rozdelených do dvoch konferencií. Hrá sa systémom jar - jeseň.

Minnesota po vydarenom prvom zápase nastúpi v sobotu na ihrisku San Jose Earthquakes, potom ju čakajú zápasy na pôde Los Angeles Galaxy, New England Revolution a New York Red Bull. Prvý domáci zápas odohrá 13. 4. proti New York City FC. Týmto zápasom slávnostne otvoria novú arénu Allianz Field.

Úradujúcim majstrom MLS je Atlanta United FC, vo finále play-off porazila Portland Timbers 2:0.