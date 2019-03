Honba na Lantošiho. Ramsay sa na to nemohol pozerať

Nitra za zrovnanie v sérii (1:1) zaplatila Lantošiho krvou. Trenčania Sádecký či Starosta vyrazili najlepšiemu hráčovi šesť zubov.

13. mar 2019 o 7:46 Martin Kilian ml.

Play-off Tipsport ligy? Nič pre slabochov. Či sa postrkovali Morrison a Švec, či na seba gánili Mezei a Radjenovic alebo Hlinkovi po bitke s Versteegom rupli nervy a hokejkou vrazil o plexisklo domácej striedačky - 3 377 divákov sa zabávalo. Až kým sa nestrachovalo...

Všetko rámcovala „láska a nenávisť“ ku bielo-modrému Majdanovi, za údajné nadávky na Valenta, Šveca, Hlinku a Mikulu ho Dukla má logicky v zuboch, no pod Zoborom jeho meno spieva celý štadión.

V divočine rozhodcovia rozdali 131 trestných minút, hokej bol druhoradý, Nitra ho však hrala lepšie, sfúkla Trenčín 4:1 a vyrovnala štvrťfinálovú sériu na 1:1.

Lantoši stratil šesť zubov

Už v úvode hosť Bohunický vyskúšal, či si Rapáč dobre zaskrutkoval prilbu. Emócie však vybuchli hlavne v čase 9:09 - v strednom pásme Sádecký ramenom trafil Lantošiho a až keď mu to šiel vrátiť Morrison, arbitri zapískali a Trenčana potrestali do konca zápasu.

Najproduktívnejšieho hráča Nitry (60 bodov v 58 dueloch) ratoval brankár súpera Valent, nosidlá sa našťastie otočili. Obeť odkrívala na striedačku, lopaty spratali krv a kovbojka pokračovala.

„Chcel som hrať čisto do tela, asi som ‚štrajchol‘ protihráčovi aj hlavu, čo ma mrzí,“ kajal sa Boris Sádecký. „Ako ste prišli na to, že naši hráči poľovali po Lantošim? Na to sú tam, rozhodcovia, aby to posúdili. To je moja odpoveď. Nehnevajte sa na mňa, aby tu Sádecký po niekom poľoval? Pozrite si ten zápas lepšie,“ povedal nám tréner porazených Peter Oremus.

Lantoši skončil s tvárou v ľade aj trikrát potom. Ostrý lakeť Starostu priamo do hlavy ho v 52. minúte dokonca „upratal“ do kabíny. „Starostov zákrok mi neprišiel ako bežný a očakávam, že to bude mať nejakú dohru. Bolo to za stavu 4:1, v rozhodnutom zápase. Pre mňa to už bolo cez čiaru,“ vravel nitriansky kouč Antonín Stavjaňa.

Krídelník národného tímu si s rozťatou perou a bez šiestich zubov pred kamery netrúfol.

Čo na to Tipsport liga?

„Vylúčení bolo veľa a je šialené, že ich mohlo byť ešte viac. Niekoľko hitov ma naozaj neteší. Vedenie ligy by sa na ne mala pozrieť. Za útoky na hlavu by mal byť trest na ďalší zápas. Ak za to budú iba dve minúty, tak sa to bude robiť zas. Bude to mať efekt snehovej gule, stále sa to bude na seba nabaľovať,“ zamyslel sa Kale Kerbashian, pri výhre 4:1 autor troch asistencií. „Robo je jeden z najlepších hráčov ligy, je cieľom atakov súperov. Nie sme z toho šťastní, no nezabudneme na to,“ pridal vrtký Kanaďan.

„Boli sme s stotožnení s tým, že (Trenčania) po nás pôjdu, ale myslím si, že niektoré zákroky na Roba boli špinavé, to sa nerobí. Dúfam, že bude v poriadku a bude môcť ísť s nami do Trenčína,“ pritakal Samuel Buček, Lantošiho kolega v klube i reprezentácii.

Ramsay odišiel skôr

Honbu na domácu hviezdu mal vo VIP-ke ako na podnose aj tréner slovenskej reprezentácie. Craig Ramsay podľa nitrianskeho manažéra Tomáša Chrenka opustil derby predčasne. A znechutený.

„Zápas mi pripomenul staré časy NHL. Mám rád play-off hokej, ale nechcem vidieť žiadnych hráčov zranených. Údery, ktoré Lantoši dostal, boli dosť silné. Nebudem však komentovať, či to bolo fér alebo nie. Keď som ho videl už dvakrát zraneného, tak som odišiel zo svojho miesta na štadióne a dopozeral som zápas v útrobách,“ vyslovil Ramsay exkluzívne pre MY Nitrianske noviny.

„Verím, že Robo bude okej. Dúfam, že bude môcť hrať na majstrovstvách sveta,“ zaželal si hokejový odborník, ktorý má s bleskovým krídlom Nitry zrejme veľké plány. Pravda, ak Lantoši „prežije“ piatok a sobotu v Trenčíne...