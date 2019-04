McCormack: Tlak sa stupňuje, som hrdý na mužstvo

Hokejisti Nitry dokázali druhýkrát v sérii vyhrať pod Pustým hradom a vybojovali si finálový mečbal.

2. apr 2019 o 8:32 Martin Kilian, Martin Kilian ml.

Vďaka dvom gólom počas päťminútovej presilovky v tretej tretine si corgoni pripísali cenný triumf v hektickom piatom dueli semifinálovej série.

Dôležitý gól na 1:2 strelil kanadský obranca Graeme McCormack, ktorý sa postavil pred náš mikrofón.

Ako by ste opísali zápas?

- Bol to tak trochu vtipný zápas. Veľa vylúčených, presiloviek a oslabení. V zásade išlo o to, že kto využije presilovku, ten vyhrá. Nám sa podarilo streliť dva góly v početnej výhode, a to bol rozdiel.

Ste spokojný s výkonom tímu?

- V tomto čase sezóny nás trápia zranenia. Je tu priestor pre chalanov, aby sa predviedli a plnili iné úlohy. Som hrdý na to, ako sme sa dali dokopy v pravý čas sezóny.

Aký bol hlavný rozdiel medzi Nitrou a Zvolenom dnes?

- Oni majú výborné presilovky. Neskórovali, keď to potrebovali, ale my áno. V týchto zápasoch rozhodujú malé veci. Tu vylúčenie za vysokú hokejku, tam stratený puk, a tak ďalej.

Ako ste videli váš gól?

- Vždy sa hovorí: pošlite puk na bránu a dobré veci sa stanú. Odrazilo to od hokejky a od korčule. Išlo to do brány a každý začal oslavovať, okrem mňa... Super, že to tam padlo.

Bol to zatiaľ najťažší zápas v play-off?

- Trenčín a Zvolen sú veľmi rozdielne tímy. Trenčín bol veľmi fyzický, ale aj Zvolen vie hrať fyzicky. Každým zápasom sa tlak stupňuje.

Posledných 10 minút bolo veľmi horúcich.

- Keď vediete o gól alebo dva v tretej tretine, je to o tom, aby ste urobili niekoľko dobrých zákrokov, vyhodili puk zo zóny. Je to veľmi napäté. Zvolen má veľmi šikovných hráčov, vedia to s pukom, sú nebezpeční.

Aké sú vaše očakávania pred šiestym zápasom?

- Zvolen je pritlačený chrbtom k stene. Niekedy je najťažšie doraziť súpera. Nemajú čo stratiť, budú hrať tvrdo. Musíme sa im vyrovnať v intenzite. Máme najlepších fanúšikov v lige, budú nás podporovať. Pôjdeme do toho naplno, cieľom je dostať sa do finále.