Tonda (málem) králem. Finále môžeme hrať bez stresu, vraví Stavjaňa

Celé mesto sa teší na vyvrcholenie sezóny. Po ročnej prestávke si corgoni zahrajú finále, a to proti tradičnému rivalovi.

6. apr 2019 o 14:53 Martin Kilian

Keď letela v osemdesiatych rokoch v televízii rozprávka Honza málem králem, tešilo sa Československo z titulu majstra sveta (1985) aj s Antonínom Stavjaňom v zostave.

V Nitre môže Kubo Točič aktuálne chystať scenár pre dokrútku pod názvom Tonda málem králem. Corgoni v sérii so Zvolenom vstali z mŕtvych a ich trénera by fanúšikovia po postupe do finále najradšej na rukách nosili. Pre najlepších fanúšikov v lige je Stavjaňa kráľom už dnes.

Aké ste mali pocity po siedmom zápase?

- Najkrajší pocit je bezprostredne po tom, ako strelíte gól. Samozrejme, potom sú oslavy a ďalšie ceremónie. Ale najkrajší okamih je vo chvíli, keď padne ten gól.

Čo podľa vás rozhodlo, alebo čím ste Zvolen zaskočili?

- Jednoznačne to bola urputná obrana. Súper mal veľmi kvalitný tím, ktorý sa spoliehal na technickú vyspelosť a tým, že veci nefungovali podľa ich plánov a produktívni hráči sa nepresadzovali, tak strácali psychickú istotu. To ich svojím spôsobom rozleptalo, že tie zbrane, ktorými nás mali prevýšiť, nevyužili.

Mužstvo bolo vo Zvolene už o deň skôr. Ako ste využili ten čas?

- Hráči si to takto želali kvôli koncentrácii. Až na Braňa Rapáča, ktorý musel z rodinných dôvodov odísť domov, sme prišli kompletní do Zvolena. Ubytovali sme sa a hráči absolvovali regeneračné procedúry. V deň zápasu to už majú hráči všetko zautomatizované – porada, rozkorčuľovanie, obed a odpočinok.

Nitra išla do siedmeho zápasu v pozícii, že málokto jej veril. Pomohlo to k úspechu?

- Dávali nám menšie šance, vyplývalo to zo šiesteho zápasu, kedy bolo vidieť, že v zredukovanej zostave už nemáme toľko fyzických síl. Zvolen šiel do vedenia a potom nás prevýšil. Ale keď hráči dostali deň voľna na regeneráciu, tak sa aspoň trošku dali dohromady.