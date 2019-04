Nitrou lomcuje sága rodu Versteegovcov

Bielo-modrá sila už omámila poctivca Mitcha a na najlepšej ceste do Pribinovho mesta je aj hviezdny Kris.

8. apr 2019 o 14:10 Martin Kilian ml.

Pod Zoborom si krúti tretiu sezónu, do medailovej zbierky mu chýba len zlato, v siedmom semifinále vo Zvolene za ním vykročil mamutím ice-timom 23:26 – nik nebol na ľade viac! „Cítim sa na vrchole kariéry,“ ceril zuby cez bradu obranca Mitch Versteeg, známy tvrďas, schopný hocikedy zhodiť rukavice, Trenčan Hlinka by vedel rozprávať...

Fanúšikovia svojho „zlého muža“ zbožňujú. „Hral som už v Nemecku aj Japonsku, ale Nitra sa nedá sa s ničím porovnať. Je neskutočné, ako nás fanúšikovia zakaždým ženú vpred,“ opája sa tridsiatnik, ktorého tréner Stavjaňa s obľubou stavia na oslabenia.

Prečítajte si tiež: Šimboch o siedmom zápase: Vedel som, že vyhráme

Zato brat Kris, takisto Kanaďan z Lethbridgu (kúsok od Calgary), mal vždy od koučov iné úlohy. Darmo, draftovaný Bostonom a zocelený 736 zápasmi a 167 gólmi v NHL... „Je to môj životný cieľ, zahrať si s bratom Mitchom za jeden tím,“ túži 32-ročný krídelník, žiaden horenos, hoc s Hossom vyhral pre Chicago dva Stanley Cupy.

Áno, takýto hokejista chcel v januári hrať za Nitru! Ale Rusi z Omsku pýtali 237-tisíc eur, až švédske Växjö ho vykúpilo. Beztak priletel na play-off, v trojici so šéfmi klubu Kováčikom a Chrenkom tľapkal corgoňov na šiestom a siedmom semifinále.

Prečítajte si tiež: Tonda (málem) králem. Finále môžeme hrať bez stresu, vraví Stavjaňa

„Mám spotené ruky aj tričko, takúto atmosféru som na hokeji nikdy nezažil! Nie je to ako v NHL, kde sa fandí iba po góle, tuná kričia fanúšikovia stále. Je to úplne úžasné, potom sa aj mužstvo cíti lepšie,“ pretieral si oči Kris Versteeg so šálom Nitry na krku. „Neviem, čo bude v lete, možno si budem chcieť ešte raz vyskúšať NHL. Ale vôbec nie som rozhodnutý. Možno prídem do Nitry a zahrám si s bratom Mitchom,“ načrtol prestup tisícročia.