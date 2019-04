Šéf hokejovej Nitry: To, čo v play off spravil Trenčín, sme vnímali ako podraz

Riaditeľ klubu odkryl karty striebornej sezóny.

25. apr 2019 o 7:00 Martin Kilian ml.

„Verím, že sa mesto postaví k hokeju tak, ako si to najlepší fanúšikovia zaslúžia,“ hovorí riaditeľ Miroslav Kováčik. (Zdroj: Miroslav Slávik)

NITRA. Keď tisíce pobláznených fanúšikov doma-vonku skandujú ostošesť a hokejisti na ľade prekonávajú svoje limity, človek by povedal, že aj v klubových kanceláriách všetko sedí do posledného čísielka.

MIROSLAV KOVÁČIK si slastne odfúkol, keď Nitra v Kaufland play off Tipsport ligy 4-krát vypredala štadión a cez Trenčín a Zvolen senzačne došla až do finále s Banskou Bystricou.

Šéf prvého športu v meste bol v rozhovore pre MY Nitrianske noviny poriadne otvorený.

Bavíme sa krátko po odovzdávaní strieborných medailí, nedávno ste zavreli dvere šatne, odkiaľ znel potlesk. Aké sú vo vás pocity?

- Teraz sme smutní, že sme nevyhrali titul, ale časom sa na to budeme pozerať inak. Chalanom v šatni som povedal, že som na nich hrdý a majú môj rešpekt ako hrali a čo do toho dali počas základnej časti a play off.

Charakter a srdce tam musí byť vždy, umenie do toho pridať, nie naopak. Tento tím možno najviac vystihoval moju povahu, konečne bojoval podľa mojich predstáv, ukázal presne to, čo v minulom play off nemal.

Finišom sezóny hýbalo veľa káuz, napríklad 2-tisícová pokuta za to, že doma s Trenčínom vaša videokocka opakovala sporné momenty. Čo si o tom myslíte?

- O tom, čo je a nie je sporný moment, môžeme debatovať od rána do večera. Brali sme to ako podraz zo strany Trenčína, lebo sme sa v rámci Pro-Hokeja dohodli, že pokuty za opakovanie situácií na videokocke sa dávať nebudú.

Trenčín mal potrebu spraviť čokoľvek, aby vyhral štvrťfinále, obišiel Pro-Hokej a riešil to rovno cez disciplinárku.... Som veľmi šťastný, že sme Duklu porazili a dotiahli to až do finále.

A štípala aj rivalita s divákmi Banskej Bystrice - v utorok s vreckovkami v ruke nadávali Nitranom do plačkov.

- Po takom play off, aké sme odohrali, to bol maximálne trápny moment. Tým, že na konci zatlieskali Samovi Bučekovi a aj nám, si trochu napravili dojem, ale nevidím dôvod vytiahnuť vreckovku na toto mužstvo, ktoré si zaslúži iba rešpekt.

Mimochodom, Bučeka, najlepšieho strelca celej ligy, asi neudržíte...

- Chceli by sme, aby väčšina kádra zostala. Samovi veľmi prajeme, aby sa dostal do NHL. Veď je skvelé, že sa od nás hráči niekam posúvajú. Nie sme Lulea ani Petrohrad, že hráči budú mať u nás svoj strop, vieme, aký sme klub a na čo máme. Budeme iba veľmi radi, ak sa čo najviac hokejistov z Nitry, ktorí extrémne vyskočia, dostanú niekam vyššie.

S akými slovami ste sa lúčili s trénerom Stavjaňom? A inak, už hľadáte nového kouča?

- Poďakovali sme sa mu za odvedenú prácu a zaželali všetko dobré do ďalšej kariéry. Že pôjde do Zlína, sme vedeli už od januára, napriek tomu, že má u nás ešte platnú zmluvu. Nechceli sme mu brániť, keďže sa vracia do svojho rodného mesta. Nový tréner? Máme svoje predstavy, povieme si ich s ľuďmi, ktorých sa to týka, a potom s tým pôjdeme von.

“ Keď fanúšikovia aj polhodinu po prehratom šiestom zápase so Zvolenom tlieskali, bol to najemotívnejší moment. „ MIROSLAV KOVÁČIK

V čom sa teda Nitra môže zlepšiť, aby sa o rok vytiahla o ešte jedno miesto vyššie?

- Treba sa na to pozerať reálnymi očami. Čo sa týka rozpočtu, sme určite v spodnej polovici tabuľky, pritom máme siedmy rok za sebou medailu. Na to, v akých podmienkach robíme v Nitre hokej, je to niečo úžasné a neuveriteľné.

Ale ja som si tento rok na Bystricu veril. Bohužiaľ, v play off sa zranilo až príliš veľa kľúčových hráčov. Hrali sme s množstvom mladých chalanov. Ak by naša zostava z play off vybehla na ľad niekedy v novembri, niektorí by si asi ťukali na čelo...

Ale svoje miesto si zastali, porazili sme ťažkých súperov z Trenčína a Zvolena a hrali vyrovnanú partiu vo finále. Ak by v posledných rokoch nebolo Banskej Bystrice, tak sme stále prví, aj Košice a Zvolen boli opäť až za nami. Pre nás je to jedinečná vizitka.

A hokej robíte dobre, inak by neboli vaši fanúšikovia z chlapcov tak paf.

- Keď fanúšikovia aj polhodinu po prehratom šiestom zápase so Zvolenom tlieskali, bol to pre mňa úplne najemotívnejší moment a musím priznať, že som sa na tribúne rozplakal. Neviem, či takéto niečo ešte niekedy zažijem.

Vtedy sa mi vyjavilo, čím všetkým sme si museli v tejto sezóne prejsť. Najmä po ekonomickej stránke. Stáli sme pred dilemou, či po tom, ako sa v Nitre zmenili mocenské pomery, toto mužstvo vôbec udržať.

Išli sme do obrovského rizika, že to ekonomicky nemusí dobre dopadnúť, ale chalanom sme verili, že môžu spraviť úspech. V klube sme dali do toho všetko, čo sme mohli, ďakujeme aj niektorým novým sponzorom.

Čiže apelujete na mesto, aby vám bolo oporou v hokejovom boji?

- Treba si povedať, či tu hokej chceme mať alebo nie. Verím, že sa mesto postaví k hokeju tak, ako si to najlepší fanúšikovia na Slovensku zaslúžia. Pretože Nitra je hokejové mesto. Som rád, že sme káder nerozpustili napriek tomu, že sme nedostali v januári sľúbené prostriedky z mestských firiem a všetko zostalo na našich pleciach. Išlo približne o 20 percent z rozpočtu.

Bola nám síce schválená postupná dotácia, ale to nie je dotácia na hokejistov, ale na správu štadióna. Hokej v Európe zisk nevytvára. Hráči sa nekupujú ani nepredávajú tak, ako je to vo futbale. Hráči prestupujú z klubu do klubu zadarmo.

Keď už je reč o financiách, chcel by som sa poďakovať dodávateľovi výstroje pánovi Antalovi z firmy Bauer, ktorý bol ochotný akceptovať, že sme od januára podržali všetky platby a za výstroj zatiaľ neplatili. Prioritou boli hráči.

Tým, že sme hrali viac zápasov v play off, veríme, že túto sezónu skončíme bez dlžôb voči hráčom a dodávateľom, aby sme mohli nastúpiť do ďalšej. Určite príde čas, kedy sa ešte rozsiahlejšie vyjadríme k ekonomickým otázkam. Hokej v Nitre robíme transparentne a nemáme čo skrývať.