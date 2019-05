Zomrel Peter Košťál, bývalý hokejista Nitry

Posledné dva roky bojoval s ťažkou chorobou, ktorá ho pritlačila na invalidný vozík.

9. máj 2019 o 14:32 Martin Kilian

V Dolnom Kubíne zomrel vo veku 50 rokov Peter Košťál. Rodák z Nitry bol úspešným hokejistom. V sezóne 2002/03 bol kapitánom tímu HKm Nitra, ktorý vybojoval postup do extraligy. Statný chlap, na ľade nekompromisný, ale inak dobrák od srdca. Pôsobil aj v iných kluboch.

Peter Košťál mal s prvou manželkou dvoch synov, ktorí žijú v Čechách. Na Orave žil s druhou partnerkou, spolu mali syna.

V Dolnom Kubíne pôsobil ako profesionálny tréner sedem rokov, viedol mužov, dorast aj žiakov.

„Bol to skvelý tréner, oduševnený, úžasný človek. Pred dvoma rokmi, keď bojoval s ťažkou chorobou, musel prestať trénovať, už to bola pre nás strata. Posledné dva roky sa pohyboval len pomocou vozíka a liečil sa. Zomrel v dome sociálnych služieb. Je to veľmi smutné,“ povedal Miroslav Dráb, riaditeľ MHK Dolný Kubín.

„Bol som s ním ešte pred pár dňami. Tešil sa na majstrovstvá sveta, žiaľ, už si ich nepozrie. Bol to večný optimista, veril tomu, že sa ešte vráti. Deťom dal všetko a ony ho mali veľmi radi,“ dodal M. Dráb.

„Bol to asi najlepší kapitán, akého som kedy zažil," povedal jeho bývalý spoluhráč z HKm Nitra.

Peter, česť vašej pamiatke.

Úspešná sezóna 2002/03 Mužstvo HKm Nitra viedol tréner Slavomír Chlebec, lídrom v produktivite bol Tomáš Chrenko, kapitánom bek Košťál. O návrat do extraligy sa zaslúžili hráči: Brňo, Račko, Hippík, Hrobárek, Petrík – Košťál, Krecháč, Socha, Ivičič, P. Slovák, Dirnbach, Petrina, Lukáč – T. Chrenko, G. Saliji, Poljaček, Štepanovský, S. Saliji, Ružička, M. Chrenko, Groma, Ozimák, Stráňovský, Raček, Kraus, Pauer, Miškolci, Polčík.