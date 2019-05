Najrýchlejší hokejista MS: Nitru by sa mi ťažko opúšťalo

Už 68 bodov v Tipsport lige naznačilo, že Róbert Lantoši je schopný veľkých vecí, ale aj tak z výpočtov IIHF padá sánka. Šikovný krídelník v dneškoch s agentom rieši svoju budúcnosť.

23. máj 2019 o 15:45 Martin Kilian ml.

Uteká do NHL?

„Zapli sme náš super počítač a zistili, kto je zatiaľ najrýchlejším korčuliarom na majstrovstvách sveta,“ naťukala Medzinárodná federácia ľadového hokeja na svoj oficiálny Facebook. V pripnutom videu sa Lantoši hnal do nájazdu rýchlosťou 39,2 km/h!

Predsa v tutovke trafil iba lapačku Francúza Floriana Hardyho. Nuž, šprintuje skvele, ale musí lepšie premieňať šance, to je nálepka rodáka z Prievidze.

Beztak sú z neho skauti namäkko. „Ak pozeráte zápas Kanada - Slovensko, sledujte slovenského útočníka s číslom 16, Róberta Lantošiho. Priťahuje záujem klubov NHL,“ napísal Darren Dreger z TSN na Twitter.

Šušká sa, že rešpektovaný americký novinár mal na mysli Edmonton Oilers. „Príjemne sa to počúva,“ riekol sám talentom obdarený hokejista.

Pre klub reklama ako lusk

RL16 bol dielikom v najlepšom slovenskom hokeji od striebra z MS 2012. Či ešte lepšom? „Naposledy som videl hrať slovenskú reprezentáciu na olympiáde vo Vancouvri 2010,“ tvrdil pre SME Ján Pardavý, tréner Trenčína a komentátor RTVS. Vysnené štvrťfinále v Bratislave však predsa ušlo.

Lantošiho meno sa s reprezentáciou skloňovalo prakticky celú sezónu. (zdroj: Adam Ferenc/MY Nitrianske noviny)

„Hrať na majstrovstvách sveta bola úžasná skúsenosť, neopísateľný zážitok. Snažil som sa užiť si to čo najviac. Hrali sme dobrý hokej, hoci na postup to nestačilo, nemáme sa za čo hanbiť. Ukázali sme, že náš hokej sa môže pohnúť dobrým smerom,“ lebedil si Lantoši, na MS autor dvoch asistencií.

V tretej lajne spravil peknú reklamu aj svojmu klubu, tréner Craig Ramsay sa ho nebál postaviť ani na presilovky. „Robovi sme priali, nech sa mu na majstrovstvách sveta darí, je to predsa vizitka klubu, no v prvom rade hráča. Hlavne v prvom zápase s USA (4:1) ukázal najväčší potenciál. Mrzí ma jedine, jeho určite tiež, že sa strelecky nepresadil. Určite však ukázal, čo je v ňom,“ tešil sa Miroslav Kováčik, riaditeľ HK Nitra.

Corgoni mohli byť na svetovom fóre do páru, ale... „Bol som nieže sklamaný, ale priam najedovaný, že sa do nominácie na MS nedostal Samo Buček. Bola to obrovská chyba, ktorá by sa nemala stávať. Vôbec sme sa nemali baviť o tom, či mu vyšli prípravné zápasy alebo nie, on si miesto v nominácii vypýtal výkonmi v lige. V 20 rokoch strelil 39 gólov, to sa nikomu tak skoro nepodarí. Veľká škoda pre slovenský hokej, že Samo nehral na MS,“ stále bolí Kováčika.

Čoskoro bude jasno

Svetové dobrodružstvo môže 23-ročnému krídelníkovi upiecť životný prestup. Nitra, ktorú 23 gólmi a 45 asistenciami potiahol k striebornej medaile, dávno tuší, že ho neudrží. Už vlastne pátra po novom Lantošim, z Nových Zámkov a Švédska (jeho bývalé pôsobiská) doniesla Šimuna a Fetkoviča.

„Nitra mi dala príležitosť, prirástla mi k srdcu, ťažko by sa mi z nej odchádzalo. Uvidíme, kde budem hrať od leta. Teraz si hlavne chcem oddýchnuť, povenovať sa rodine, ľuďom, na ktorých som v dlhej sezóne nemal toľko času. Svoju budúcnosť riešim s agentom, vnímam záujem klubov, v najbližších týždňoch chcem mať jasno. Nič ešte nechcem púšťať von, kým to nie je oficiálne,“ riekol Róbert Lantoši exkluzívne pre MY Nitrianske noviny.

Lantoši v Nitre aj od leta? Asi nereálne... (zdroj: Adam Ferenc/MY Nitrianske noviny.)

S odchodom najproduktívnejšieho hráča vydarenej sezóny už pod hradom rátajú. „Aj keby sa nedostal na MS, boli by zmierení, že Robo odíde. Nie sme klub NHL, hráči, ktorí u nás presiahnu úroveň, by sa mali posúvať ďalej. Myslím si, že toto bude aj Lantošiho prípad. Želáme mu, aby sa vo svojej kariére dostal čo najvyššie. Ťažko špekulovať, kam zamieri, ale rozhodne by som mu odporúčal klub, kam ho budú chcieť tréner aj generálny manažér, nech dostane priestor na ľade,“ zamyslel sa Miroslav Kováčik.