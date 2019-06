Nitrianski poslanci rozhodli o zákaze hazardu

Mesto odmieta argumenty, že kvôli zákazu hazardu stratia prácu štyri stovky ľudí.

14. jún 2019 o 11:05 Miriam Hojčušová

NITRA. Prvé krajské mesto povedalo jasné nie hazardu. Z 25 prítomných poslancov hlasovalo za jeho zákaz 24, jeden – Peter Košťál – sa hlasovania zdržal.

Zastupiteľstvo rozhodlo na základe petície Zastavme hazard!, pod ktorú sa podpísalo 23 082 ľudí. Podporila ju vyše tretina voličov v Nitre. „Takáto petícia ešte v histórii Nitry nebola,“ povedal Martin Čepček z iniciatívy Zastavme hazard!

„Kasína a herne nebudú môcť byť nikde – nariadenie ich zakazuje v bytových domoch, hoteloch, v priestoroch pre spoločenské udalosti,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.

V praxi bude uplatnenie nariadenia vyzerať tak, že existujúcim kasínam a herniam postupne zaniknú licencie: „V Nitre je teraz vydaných 23 licencií, v tomto roku skoční platnosť trom podnikom, v nasledujúcom piatim a v roku 2021 všetkým ďalším.“

Holúbek dodal, že ak by sa VZN neprijalo do júla, začal by platiť nový zákon, podľa ktorého by herne mohli požiadať až o päťročné licencie.

„Toto je len začiatok procesu, ako dostať hazard z mesta. Museli sme sa s tým popasovať sami, lebo legislatíva je v tomto veľmi slabá,“ povedal primátor Marek Hattas.

Mesto odmieta argumenty, že kvôli zákazu hazardu stratia prácu štyri stovky ľudí. „V Nitre je trojpercentná nezamestnanosť, prácu si nájdu. Okrem toho, kasína nezaniknú hneď, ale postupne, majú teda dosť času na to, aby sa zaradili na trhu práce a našli si novú prácu,“ poznamenal primátor.

Viceprimátor Daniel Balko poukázal, že z 23 podnikov s licenciou nie je ani jediný taký, ktorý by prevádzkovala nitrianska firma. Navyše, v priestoroch po končiacich kasínach vzniknú nové prevádzky, ktoré budú tiež potrebovať zamestnať nových ľudí.