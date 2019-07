Lantošimu volal aj generálny manažér Bostonu. Na novú výzvu sa strašne teší

Bývalý útočník Nitry odmietol ponuky zo Švédska, Fínska a Čiech. Ide za snom, o ktorom sníval ako malý chlapec.

9. júl 2019 o 10:31 Martin Kilian

Rodák z Prievidze bol mládežníckym reprezentantom Slovenska, hral na MS 18, MS 20. Päť sezón sa zdokonaľoval vo Švédsku, po návrate zo Škandinávie hral za Nové Zámky a Nitru. Jeho forma vystrelila hore ako kométa, pre obrancov v Tipsport lige sa vďaka svojej rýchlosti stal nočnou morou. Dostal sa aj do hľadáčika trénera Ramsayho a zahral si na domácich majstrovstvách sveta.

Róbert Lantoši podpísal ročnú zmluvu s Bostonom Bruins, ktorá platí pre farmársky tím AHL. S 23-ročným útočníkom sme hovorili dnes dopoludnia.

Čo pre vás znamená podpis tejto zmluvy?

- Je to niečo nové. Som strašne rád, že takáto príležitosť prišla. Bude to určite skvelá jazda. Cítim aj určitý rešpekt, ale zároveň sa veľmi teším. Aj na život, aj na hokej.

V akých krajinách bol o vás záujem?

- Ozvali sa kluby zo Švédska, Fínska a Čiech.

Čo rozhodlo pre USA?

- Takáto ponuka nechodí každý deň. Rozhodol som sa, že to skúsim, uvidíme, ako to vystrelí. Presvedčilo ma aj to, že mi osobne volal generálny manažér Bostonu Don Sweeney.

Neboli ste nervózny, že tak dlho ste nemal nič podpísané?

- Nie. Ja som vedel, že mám zmluvu v Nitre. Keby náhodou nič nevyšlo, tak by zostal v Nitre. V Nitre to bolo perfektné, ale bolo to pre mňa aj znamenie, aby som sa posunul ďalej.

Boli ste už v USA?

- V USA nie, len v Kanade, kde som s „dvadsiatkou“ získal bronz na MS do 20 rokov.

Kedy pôjdete za more?

- Ešte presne neviem, čakám na informácie. Mám ísť aj na rookie kemp do Bostonu v septembri.

Radili ste sa s nejakými hráčmi zo Slovenska o tomto kroku?

- Jasné, popýtal som, hlavne Andreja Sekeru (pozn. je Prievidžan rovnako ako Lantoši). Aj on mi tento krok odporučil.

Aký klub NHL vám bol sympatický, keď ste vyrastali?

- Ako malý som hlavne chcel hrať v NHL. Musím povedať, že medzi moje obľúbené kluby patrili Chicago a Washington. Teraz som dostal príležitosť sa tam dostať a je to naozaj jedno, s akým klubom.

Myslíte si, že užšie štadióny vám budú vyhovovať?

- Aj preto tam idem. Aby som bol pripravený na tvrdú hru, aby som mal rýchlejšie reakcie. Verím, že je to správny krok pre mňa.

Štýl hry v AHL je zrejme viac kanadský ako v NHL. Bude vám to sedieť?

- To vám poviem, keď tam budem. Verím, že to zvládnem.

Kde trénujete?

- Pripravujem sa individuálne v Prievidzi na ľade aj na suchu. Máme tu ľad vďaka Andrejovi Sekerovi.

Stihli ste už aj dovolenku?

- Hneď po MS sme boli s priateľkou v Turecku, ďalšia už dovolenka nebude. Anetka pôjde so mnou aj do USA. Bude to zmena, životná aj hokejová. Tešíme sa.