Zmluvy s novými hráčmi sú nachystané. Ale nie podpísané

Káder budeme zrejme dopĺňať aj po štarte ligy, vraví tréner FC Nitra Marián Süttö a čaká, že klub spečatí príchody viacerých hráčov.

15. júl 2019 o 8:11 Martin Kilian

a snímke vľavo nová tvár Midat Galbajev. Na tribúne boli aj zástupcovia ukrajinského investora, ktorý sa zaujíma o vstup do klubu. (Zdroj: Miroslav Slávik, Martin Kilian)

Generálka na ligu futbalistom Nitry nevyšla. Vasas Budapešť vyhral pod Zoborom 3:0. „Skúsili sme to s mladými hráčmi. Samozrejme, stále hľadáme svoju tvár,“ hovoril tréner Marián Süttö na tlačovke. Čakalo sa na ňu dlhšie, po dueli mal totiž najskôr stretnutie s členmi vedenia.

„Výsledok 0:3 je krutý. V zápase boli aj pozitívne momenty, ale negovali to strašné chyby v obrane. Zahodili sme jedenástku, čo je asi už tradícia v Nitre. Aspoň dve šance sa mali skončiť gólom,“ dodal kouč k zápasu.

Zostávajú teda posledné dni prípravy na jarný štart v Ružomberku. Otáznikov v kádri je stále veľa. V priebehu týždňa sa do zoznamu odídených hráčov pridali Nemanja Sokovič a Šimon Štefanec.

Ďalej v článku sa dočítate ako je to s Magdom, Horodníkom, Legnanim, Pauknerom, Podhorinom a iné novinky. Celý článok nájdete aj v MY Nitrianskych novinách.

V sobotu sa slušne prezentoval 22-ročný Midat Galbajev. Stopér s výškou 190 cm ukázal dobrý pohyb. „Mal tam zaujímavé momenty, je to mladý, dynamický hráč, budeme s ním pracovať ďalej a uvidíme,“ povedal Süttö na margo futbalistu, ktorý na jar hral v prvej bulharskej lige za Staru Zagoru. Národnosťou je Krymský Tatár.

Za Nitru by mohol hrať aj obranca Daniel Magda z Podbrezovej. „S klubom sa dohodol. Vyzerá to tak, že by mohol prísť na ročné hosťovanie,“ informuje kouč.