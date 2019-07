Štyri hodiny v práci by nitrianskym futbalistom neuškodili

Legendárny Zoltán Hübsch pricestoval na Slovensko. Pozrel si generálku FC Nitra a po nej ťal do živého.

15. júl 2019 o 21:05 Martin Kilian

NITRA. Futbalisti FC Nitra v generálke prehrali rozdielom triedy s maďarským druholigistom. Dohrávalo sa takmer za šera, pod zamračenou oblohou svetlá nezapli. V polotme výsledok 0:3 doslova kričal zo svetelnej tabule a ranil srdce nitrianskeho fanúšika.

Na tribúne som zazrel Zoltána Hübscha, legendárneho novinára na dôchodku.

Rodák z Nových Zámkov má rodinu v Nitre, žije vo švédskom Jönköpingu, pod Zobor prišiel na polovicu prázdnin.

Súvisiaci článok Petráni: Som presvedčený, že v Nitre bude prvá liga aj v novej sezóne Čítajte

V roku 1979 spolu s Tiborom Galgánkom napísal knihu 70 rokov futbalu v Nitre.

Písal pre denník Šport v rokoch 1972 až 1985. Aj v súčasnosti ešte občas niečo vytvorí.

Pán Hübsch zažil časy, keď na federálnu ligu v Nitre chodilo 12-tisíc divákov, hlavne na pražské tímy. Sedelo sa na stromoch a na strechách. Má s čím porovnávať. Jeho dojmy stoja za prečítanie i zamyslenie. Servítky pred ústa nepoužíval.

Pri rozhovore som mu musel tykať. „Vo Švédsku sa vyká iba kráľovnej,“ prízvukuje Zolo.

DOJEM ZO ZÁPASU. „Prvý dojem je ten, že toto nemôže byť profesionálny klub. Už len kvôli tej návštevnosti. A potom úroveň hráčov. Som si vedomý, že najlepší sú preč, lepší sú preč a aj dobrí sú mimo hraníc tejto republiky. Tak to, čo tu zostáva, sme videli...“

NECH IDÚ DO PRÁCE. „Títo chlapci tým, že nechodia do roboty a robia len futbal, tak sú zrejme z neho unavení. Ja mám taký dojem. Lebo aj ten pohyb, výbušnosť... Videli ste toho nášho útočníka? Ja s plnou poľnou som behal rýchlejšie ako on... Keby chodili na štyri hodiny do roboty, mali by z futbalu väčšiu radosť a neboli by mentálne unavení. Štyri hodiny práce ešte nikomu neuškodili. Samozrejme, nehovorím o tom, že majú robiť v bani. Jönköping je o niečo väčšie mesto ako Nitra. Miestni futbalisti hrali druhú ligu a takmer všetci chodia do roboty. Dokonca kapitán mal prácu, aj keď hral prvú ligu.“

O NOVOM ŠTADIÓNE. „Ani štadión sa mi nepáči. Je to typický boľševický oligarchizmus. Všetky štadióny u nás sú na jedno kopyto, štandardizované, je to strašné. Neviem, či som v Michalovciach alebo v Nitre...“

RADŠEJ MALI DAŤ MLÁDEŽI. „Keď ma vlani zobral Ľuboš Moravčík na štadión, ešte nebol dokončený. Hovorím mu: toto vy v tomto storočí nikdy nezaplníte. Mohli ste postaviť len polovicu štadióna a za tie peniaze ste mohli urobiť niečo pre mládežnícke družstvá, ktoré sa prezliekajú stále v tej istej unimobunke, čo si pamätám zo sedemdesiatych rokov!“

Nefalšovaný Zolo Hübsch. Čo na srdci, to na jazyku.