Niekedy stačí úsmev, inokedy treba razantnú tvár

Zuzana Valentová zo Šale rozhoduje na majstrovstvách Európy žien do 19 rokov.

17. júl 2019 o 15:40 Martin Kilian

Otvárací zápas futbalových majstrovstiev Európy junioriek viedla Zuzana Valentová zo Šale, na čiare mala kolegyne z Dánska a Švajčiarska.

Je to už tretí šampionát rodáčky z Veľkých Uheriec na európskej scéne. Medzinárodnou rozhodkyňou je od roku 2011. V kariére nikdy nemala inzultáciu.

Je vydatá, jej manžel Igor je tiež rozhodca, spolu majú dve dcéry Viktóriu a Zaru.

Pískali ste duel domácich Škótok proti Francúzkami. Bol to ťažký zápas?

- Neboli tam závažné situácie, ale človek sa musí stále sústrediť. Vždy treba byť na správnom mieste, aby som mohla situácie správne posúdiť. Bol aj dosť behavý zápas, tentokrát mi hodinky namerali 8,5 kilometra.

Aké európske súťaže ste už pískali?

- V roku 2013 to boli ME do 17 rokov v Anglicku, kde som viedla aj zápas o 3. miesto. V roku 2016 boli u nás ME do 19 rokov, pôsobil som tam ako štvrtá rozhodkyňa. Teraz v Škótsku je to môj tretí šampionát. Chodím pískať aj ženskú ligu majstrov, napríklad som viedla zápas kazašského klubu proti FC Barcelona.

Čo pre vás znamená účasť na ME v Škótsku?

- Určite veľa. Každý rozhodca a rozhodkyňa robia všetko preto, aby postupovali vyššie. Dostala som sa sem a budem dúfať, aby som aj vďaka tomuto turnaju mohla postúpiť do vyššej kategórie. V európskych súťažiach sú rozhodcovia zaradení do štyroch skupín - prvá, druhá, tretia kategória a skupina elite. Ja som teraz v druhej kategórii.