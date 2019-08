FC ViOn bude spolupracovať s prvoligovým talianskym klubom

Talenty Požitavskej futbalovej akadémie budú chodiť do Talianska a áčko už vie, s kým chce v lete osláviť 25-ročnicu. Hlavným svedkom sobáša je športový riaditeľ Juraj Koprda.

9. aug 2019 o 7:00 Martin Kilian ml.

Zlaté Moravce sú overenou slovenskou adresou, vo Fortuna lige si malé mestečko krúti už 12. sezónu, aj to je koreň družby so SPAL (Società Polisportiva Ars et Labor), ktorý ešte v roku 2013 hrával štvrtú ligu a v dneškoch víta Juventus či milánske veľkokluby v bojoch Serie A.

„Dlho sme hľadali takýto typ spolupráce. Boli sme v kontakte s ďalšími troma subjektami, napokon sme si padli do oka so SPAL-om, takisto rodinným klubom, nijak megalomanským. Dohoda sa piekla asi rok. Talianski funkcionári boli u nás prvýkrát v júni na žiackom Pohári primátora a ohúrení nás hneď pozvali k nim. Vo Ferrare sme boli v predminulý týždeň a majiteľ Viliam Ondrejka bol z tamojšej infraštruktúry unesený. Aktuálne sú teda zmluvy na stoloch, čaká sa už len na sľúbené podpisy,“ objasnil pytačky Juraj Koprda.

Juraj Koprda a Viliam Ondrejka na štadióne vo Ferrare. (zdroj: ak)

O čom bude 891-kilometrová linka Zlaté Moravce - Ferrara? „Skautov SPAL-u najviac zaujímajú naše tímy U15 a U16, práve z nich si každú polsezónu vyberú dvoch-troch najlepších hráčov na skúšku, ale, samozrejme, aj z iných kategórií. Pre našich mládežníkov to bude úžasná motivácia, dúfame, že čo najrýchlejšie sa dostaneme do prvej dorasteneckej ligy. Chceme tiež ponúknuť čo najviac našim trénerom profesionálne zmluvy, posielať ich na stáže do Talianska. Chystá sa aj spolupráca medzi A-mužstvami – v zime budeme chodiť my do Talianska, v lete oni na Slovensko a hráčov, ktorí sa neuchytia v Serie A, nám SPAL dá na hosťovanie, už tento týždeň príde jeden africký krídelník, reprezentant. V posledný augustový týždeň pricestujú naši noví priatelia opäť k nám a všetky detaily spolu doladíme,“ informuje športový riaditeľ Požitavanov, iniciátor aj tlmočník kooperácie.

Tak snáď všetko klapne a FC ViOn v lete svoje 25. narodeniny oslávi exkluzívnym zápasom so SPAL Ferrara.