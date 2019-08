Zvládol päť dlhých triatlonov za päť dní

Šaľan Mário Kovár testoval svoje limity. „Je to neskutočný pocit, keď si uvedomíte, čo všetko vaše telo zvládne," hovorí.

14. aug 2019 o 9:15 Zbislav Oťapka

Absolvovať dlhý triatlon môže byť pre niekoho osobná výzva, ale čo tak absolvovať dlhý triatlon 5 dní po sebe? Pre niekoho nesplniteľná méta, pre iného splnený sen. Presne to sa podarilo šalianskemu rodákovi a skvelému triatlonistovi Máriovi Kovárovi. Dlhý triatlon znamená najskôr 3,8 km plávania, 180 km na bicykli a nakoniec 42 km behu. Zvládnuť jedny takéto preteky je pre mnohých životný úspech. Mário ich však absolvoval päť v piatich dňoch po sebe! Inšpiráciu našiel na Havaji, nikde inde na svete sa podobné podujatie nekoná. Práve preto môžeme byť hrdí, že sa niečo podobné udialo práve na Slovensku.

Štart v Kráľovej nad Váhom

Všetko sa začalo 30. júla skoro ráno. Prvým dejiskom bola priehrada Kráľová nad Váhom. Nasledovali priehrada Ružiná, Zemplínska šírava, Liptovská Mara a všetko vyvrcholilo v sobotu 3. augusta v Piešťanoch na majstrovstvách Slovenskej republiky v dlhom triatlone, nazývaných Slovakman 2019. Doslova za každého počasia si museli pretekári siahnuť na dno svojich síl a podať čo najlepší výkon. No iba jeden absolvoval všetkých päť triatlonov a dokázal tak niečo málo vídané. Pocity po takom skvelom výkone musia byť neopísateľné. „Presne tak, dojmy sú úžasné, človeka zaplaví neopísateľný pocit radosti z toho, že prekoná sám seba a posunie svoje vlastné limity. Je to neskutočný pocit, keď si uvedomíte, čo všetko vaše telo zvládne a dokáže,“ vysvetľuje Mário.

S podporou rodiny a tímu

Tento skromný chlapík priznáva, že bez ľudí okolo seba, ktorí mu pomáhajú, či už profesionálne alebo osobne, by to nedokázal. Veľkú vďaku adresoval svojmu tímu, ktorý tvorilo osem ľudí a takisto aj svojej najbližšej rodine. V tíme figurovali aj dvaja kameramani, ktorých úlohou bolo natočiť tento veľký výkon a fanúšikovia budú mať možnosť zhliadnuť dokument aj krátkometrážny film.

Veľkú zásluhu na tomto fenomenálnom úspechu má aj tréner Petr Vabroušek. „S pánom Vabroušekom sme sa skontaktovali pomocou emailu, v ktorom som mu objasnil, čo chystám na Slovensku. Samozrejme, že chcel, aby som ho oboznámil so svojou doterajšou kariérou a na základe toho sa rozhodol, že sa do toho spolu pustíme. Mal som už za sebou pomerne dosť pretekov, aj úspešných, čiže s týmto nebol absolútne žiaden problém,“ skonštatoval 45-ročný Kovár.

Napríklad v roku 2016 obsadil 2. miesto v Slovenskom pohári v triatlone, tento rok skončil na majstrovstvách Slovenska v strednom triatlone na konečnom 3. mieste a vo svojej kategórii druhý a kvalifikoval sa aj na majstrovstvá sveta 2020, ktoré sa uskutočnia v Šamoríne.

Čaká ho ultra výzva

Mário Kovár sa pripravuje na podujatie Ultraman, ktoré sa uskutoční od 27. septembra v Račiciach (ČR) a ak by ho úspešne dokončil, bol by vôbec prvý Slovák v histórii.

Náročnosť Ultramanu posúďte sami. Preteky sú rozdelené do troch dní. V prvý deň čaká športovcov 10 km plávania a 145 km cyklistiky, čo musia absolvovať za 12 hodín. Druhý deň musia účastníci za 12 hodín zdolať 276 km cyklistiky a posledný tretí deň čaká všetkých najťažšia skúška – 84 kilometrový bežecký ultramaratón, ktorý majú takisto zvládnuť do 12 hodín. Podujatie má zatiaľ dvanásť účastníkov a Kovár je jediným prihláseným Slovákom. Podobné preteky ho čakajú aj budúci rok v marci v Izraeli.