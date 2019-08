Spĺňa európske štandardy, Nitra už má novú autobusovú stanicu

Zaviedli aj elektronické informačné systémy a vybudovali bezbariérové vstupy.

20. aug 2019 o 12:37 SITA

NITRA. V utorok odovzdali do užívania verejnosti zmodernizovanú autobusovú stanicu v Nitre, vďaka rekonštrukcii už spĺňa európske štandardy.

Zaviedli tu elektronické informačné systémy a vybudovali bezbariérové vstupy. Na nástupištiach osadili nové informačné tabule a vymenili 40 rokov staré prístrešky nad nástupišťami.

Jazdné pruhy autobusov pri nástupištiach dostali nový betónový povrch, rovnako ako aj chodníky. Rekonštrukčné práce sa týkali aj výmeny elektrických rozvodov a inštalácie inteligentného osvetlenia.

V priestoroch stanice doplnili oddychové zóny so zeleňou. Uviedla to spoločnosť Arriva v tlačovej správe. Denne touto autobusovou stanicou prejde 27-tisíc cestujúcich na tisícku spojov.



"Od mestskej verejnej dopravy očakávame, že nám pomôže s riešením dopravných zápch a bude pre obyvateľov a návštevníkov Nitry pohodlným, spoľahlivým a k životnému prostrediu v meste šetrnejším dopravným prostriedkom. Na to, aby ľudia presadli z osobných áut na bicykle alebo do autobusov je potrebná moderná dopravná infraštruktúra vrátane bezpečných ciest, moderných a kultúrnych autobusových staníc, zastávok a postupnej modernizácie autobusov. Vynovená autobusová stanica je prvým krokom k spríjemňovaniu cestovania pre ľudí v Nitre," povedal počas odovzdávania autobusovej stanice verejnosti primátor Nitry Marek Hattas.



Priemerný vek autobusov v Nitrianskom kraji podľa slov podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Mariána Kéryho klesol za posledné tri roky na osem rokov, "viac ako polovica autobusov je klimatizovaných a s bezplatným WiFi pripojením".

V budúcnosti vraj v kontexte integrovanej dopravy rátajú s dobudovaním priameho vlakového spojenia medzi Nitrou a Bratislavou.