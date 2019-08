Andrej Fábry mal po góle zmiešané pocity. Čo želá Nitranom?

Tradičné západoslovenské derby nesklamalo. Výhra DAC-u je v sumáre spravodlivá, ale aj výkon Nitry zniesol solídne kritériá.

25. aug 2019 o 22:23 Martin Kilian

NITRA. Zlacnené vstupné a atraktívny súper sa postarali o pomerne početnú návštevu pod Zoborom. Favoritom bol DAC, hoci posledné zápasy mu veľa bodov nepriniesli. Nitrania bojovali statočne a dokonca šli do vedenia po peknej akcii, ktorú vymyslel Nikola Gatarič, a na jej konci bol Milan Ristovski.

„Rista som najskôr nevidel, moja prvá myšlienka bola prihrávka na Fabiša, ale ten bol asi v ofsajde. Risto prišiel z druhej vlny a nakoniec to bola pekná akcia,“ vravel po zápase Nikola Gatarič, ale ťažilo ho, že mužstvo vyšlo bodovo naprázdno.

„Či je výsledok spravodlivý? Ťažko povedať. Mali sme svoje šance, nedali sme ich a vypomstilo sa nám to. Je pravda, že DAC mal viac loptu na kopačkách, mali veľa centrov, hlavičiek. Náš výkon nebol zlý. Keby sme nedostali gól po našej chybe na 1:1, bolo by to úplne iné. Taký je futbal,“ smútil Chorvát s 25-kou na drese.

Skupinka fanúšikov z Veľkých a Malých Ripnian sa prišla pozrieť do Nitry na prvoligový futbal a ich rodáka Andreja Fábryho. „Keby tak dal Aďo gól a bola by remíza," želal si pred zápasom Milan Macho. Polovica z toho sa mu splnila.

Andrej Fábry dostal v novom klube prvýkrát dôveru od začiatku a vyzerá to tak, že s novými spoluhráčmi si bude rozumieť. „Mohlo to byť aj lepšie z mojej strany, nebolo to stopercentné, ale ani zlé. Som rád, že som dal gól, prihral som na gól a hlavne som šťastný, že sme konečne vyhrali,“ tešil sa „Aďo“. A to mu ešte jeden zásah zobral brankár Dávid Šipoš. „To bol neskutočný zákrok, nechápem, ako to Šipi mohol chytiť,“ krútil hlavou tvorivý stredopoliar hostí.

Prvýkrát v živote hral proti Nitre a hneď jej strelil aj gól. „Že nastúpim, som vedel od soboty. Chcel som si tento zápas veľmi užiť. Po góle som mal zmiešané pocity. Predsa len, vyrastal som v Nitre, bolo to niečo špeciálne,“ netajil Andrej.

Nitrianskym fanúšikom i hráčom sa ťažko pozerá na tabuľku. „To je fakt, ale myslím si, že sa postupne zlepšujeme. Mali sme ťažký žreb. Čakajú nás zápasy so súpermi, kde musíme bodovať - Pohronie, Senica, Michalovce. Verím, že body nám pribudnú,“ želá si Nikola Gatarič.

Gólová asistencia bola preňho slabou náplasťou. „Mám viac úlohy pripravovať šance spoluhráčom. Bol by som šťastný, keby sme vyhrali. To je jedno, kto urobí góly. My potrebujeme body,“ dodal Gatarič.

Andrej Fábry schádzal z ihriska s bilanciou 1+1. (zdroj: ki)

Po slabšej sérii potrebovali konečne zabrať aj futbalisti zo Žitného ostrova. „Určite,“ pritakáva Fábry. „Aj v predošlých zápasoch sme boli vždy lepším mužstvom, mali sme veľa šancí, len sme ich nepremenili. Dnes sa nám to podarilo a dúfam, že už to pôjde,“ vraví.

Hru Nitry pochválil. „Vzadu boli výborne organizovaní, hrali do tela, nedali nám veľa priestoru. Dúfam, že budú makať a že nebudú poslední. Prajem im z celého srdca, aby sa udržali v lige,“ zakončil Andrej Fábry na nitriansku tému.