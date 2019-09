Vo výberovom konaní uspela dvakrát, kraj ju odmietol vymenovať

Župan trvá na tom, že koná na základe zákona. Riaditeľka školy obhajuje svoju nevinu.

3. sep 2019 o 13:30 Dominika Cunevová

NITRA. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja odmietlo menovať Editu Križanovú do funkcie riaditeľky Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. Podporili tak návrh župana Milana Belicu, ktorý s jej menovaním nesúhlasil napriek tomu, že školská rada sa na jej zvolení jednomyseľne zhodla dvakrát po sebe.

Dôvodom rozhodnutia bolo, že riaditeľka umožnila stavebnej firme vstup a následne rekonštrukciu školy, pričom kraj s ňou ešte nemal podpísanú zmluvu. „Zmluva o dielo mala byť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami doručená v jednom exemplári štatutárovi, teda riaditeľke, pričom účinnosť zmluvy sa dala overiť na internete,“ uviedol župan.

Necíti sa byť vinná

„Ja som mala informácie, že zmluva je podpísaná, bol vysúťažený aj stavebný dozor a bezpečnostný technik, tí sa mi boli dokonca predstaviť. Nepreverila som si dostatočne informácie, ktoré som mala, neviem, kde nastala chyba,“ tvrdí riaditeľka. Dodala, že rekonštrukciu budovy mal v tom čase na starosti jej technicko-ekonomický zástupca, ona venovala pozornosť iným projektom.

Podľa poslanca Mariána Kéryho štatutár nesie plnú zodpovednosť za svoju inštitúciu a mal by vedieť, čo sa v nej deje. „V prípade, že by sme pani riaditeľku schválili do pozície, mohol by nastať precedens aj do budúcnosti, pretože porušovanie povinností štatutárov by mohlo aj v budúcnosti ostať bez akejkoľvek odozvy,“ vyjadril sa.