Pri Zlatých Moravciach by mali postaviť halu za 100 mil. eur

Práce by pritom mali byť ukončené v decembri nasledujúceho roka.

3. sep 2019 o 15:04 SITA

ZLATÉ MORAVCE. Pri Zlatých Moravciach by mali postaviť novú výrobno-skladovú halu za 100 mil. eur.

Prácu by v nej podľa zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložila bratislavská spoločnosť Design Engineering, a.s., mohlo nájsť 460 ľudí. S výstavbou R1 Park I by sa malo začať v marci 2020.

Práce by pritom mali byť ukončené v decembri nasledujúceho roka a od januára by už hala mala byť v prevádzke.



Výrobný program areálu v katastrálnom území obce Čierne Kľačany bude podľa zámeru orientovaný predovšetkým na ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu a na logistiku.

Halu bude možné rozdeliť a pripraviť 13 samostatných priestorových jednotiek. Niektoré budú slúžiť na výrobné a iné na logistické účely. Súčasťou predloženého zámeru bude aj výstavba spevnených plôch, parkovacích miest, oplotenie areálu, sadové úpravy a napojenie na inžinierske siete.