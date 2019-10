Strom, pod ktorým zomrel chlapec, tam podľa mesta Nitra nemal byť

Predstavte si, že by Vám niekto daroval polovicu času, ktorý strávite v aute na ceste do práce a z nej. Čo by ste s tým časom urobili? Ak bývate napríklad v Šamoríne a pracujete v Bratislave, je čas začať premýšľať nad novým koníčkom, na ktorý budete mať čas.