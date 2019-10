V nitrianskom Jaguari pravdepodobne vyhlásia štrajkovú pohotovosť

Ľudia v automobilke sú podľa šéfa odborov Petra Mrázika ochotní bojovať za svoje postavenie.

7. okt 2019 o 11:17 SITA

NITRA. Kolektívne vyjednávanie je v najmladšej automobilke na Slovensku stále neúspešné. Zástupcovia zamestnancov a automobilky spolu rokovali aj minulý týždeň, aktuálne chcú odbory iniciovať ďalšie stretnutie.

"Chceme, aby bolo krátke a dalo jasnú odpoveď. Buď sa dohodneme, alebo bude vyhlásená štrajková pohotovosť a otvorí sa cesta k štrajku," povedal Peter Mrázik, šéf odborárov vo fabrike.

Či sa tak naozaj stane, šéf odborov komentovať nechcel. "Ťažko povedať, no ľudia v automobilke sú ochotní bojovať za svoje postavenie," myslí si Mrázik.



Kolektívne vyjednávanie v automobilke v Nitre odštartovalo 5. septembra. Moderné odbory v ňom žiadajú transformovanie mzdového systému do tried a dosiahnutie zvýšenia mzdy o 15 % vrátane zmeny pravidiel výrobného bonusu.

Zároveň chcú zabojovať aj o mzdové zvýhodnenia nad rámec zákona, za prácu nadčas, za prácu v rizikách a prácu cez víkendy a sviatky.

Zástupcovia zamestnancov uviedli, že chcú s vedením spoločnosti viesť konštruktívny dialóg, upozornili však, že v prípade potreby nebudú váhať podniknúť ďalšie nevyhnutné kroky k presadeniu svojich požiadaviek.



Jaguar Land Rover otvoril svoj závod v Nitre v októbri 2018. Investícia dosiahla 1,4 mld. eur. V roku 2018 predal Jaguar Land Rover v 128 krajinách sveta takmer 600 tis. vozidiel. Výrobu sústreďuje v Spojenom kráľovstve a v ďalších závodoch v Číne, Brazílii, Indii, Rakúsku a na Slovensku.

Samotná spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia reagovala, že rokovania o mzdových a ďalších podmienkach s odborovým zväzom Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko naďalej prebiehajú. Ďalšie stretnutie sa podľa hovorkyne Miroslavy Remenárovej uskutoční tento týždeň.

"V tejto fáze nie je možné zdieľať podrobnosti o týchto rokovaniach," dodala Remenárová pre agentúru SITA. Cieľom automobilky je podľa nej poskytovať dobré pracovné podmienky a neustále pracovať na ich zlepšovaní. "Veríme, že dosiahneme rozumnú dohodu pre našich zamestnancov aj pre dlhodobú budúcnosť nášho podnikania na Slovensku," uzavrela.