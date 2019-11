Policajti bili študentov, chceli sme ich podporiť

Hybnou silou udalostí Novembra 1989 boli aj na Slovensku umelci a študenti.

14. nov 2019 o 17:47

Mnohí z nich sa po správach z Prahy hneď v nasledujúcich dňoch aktívne zapojili do prebiehajúcich zmien, aj keď vtedy nevedeli, kam to celé zájde, ako zareaguje väčšinová spoločnosť, čo urobí ešte stále vládnuca Komunistická strana Československa.

Revolučné udalosti sa postupne prevalili do všetkých slovenských miest, výnimkou nebola ani Šaľa. „Boli sme maturanti a správu o pražských udalostiach nám do školy prišiel zvestovať jeden z vysokoškolákov. Opísal nám, ako policajti zbili študentov na Národnej triede. Hovoril o tom, že by sme ich mali podporiť,“ spomína Valentín Kozaňák zo Šale, ktorý mal v čase revolúcie 18 rokov a študoval na gymnáziu.

Publikácia Nežná revolúcia v Šali – fakty a svedectvá . (zdroj: Fabrikanagrafiku.sk)

Bol to on, kto po sa návrate z demonštrácie v Bratislave spolu s Marekom Vrbovským a ďalšími priateľmi zastavil na plese poľovníkov v šalianskom dome kultúry. Prerušili zábavu, povedali účastníkom, čo sa deje v Bratislave a predniesli požiadavky študentov.

Tieto a množstvo ďalších autentických príbehov zachytáva publikácia Nežná revolúcia v Šali – fakty a svedectvá, ktorej autorom je novinár Miroslav Demín. Podľa jeho slov je každý príbeh jedinečný. Každý človek, ktorý bojoval proti marazmu, si zaslúži obdiv a úctu. Najkrajší príbeh je preto ten spoločný – príbeh krajiny, ktorá sa dokázala zbaviť totalitného režimu.

„Chcem preto povedať, že Nežná revolúcia bola jasným signálom, že Slováci a Česi chceli žiť v spravodlivej a slobodnej krajine. Napriek súčasným škandálom, threemam a gorilám chcem vyjadriť nádej, že slogan Václava Havla: Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou, bude raz naplnený,“ povedal v súvislosti s vydaním brožúry Miroslav Demín.

Mesto Šaľa malo záujem vydať publikáciu, ktorá by mapovala udalosti Nežnej revolúcie, podchytila tieto dni, zverejnila dobové dokumenty či svedectvá občanov. „Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a postupne ostatné skupiny obyvateľov. Preto je táto historická udalosť úzko spojená aj s kultúrou. Brožúra zachytáva tento okamih najmä na lokálnej úrovni, ale aj v kontexte kraja či Slovenska. V záujme mesta bolo tieto historické udalosti zmapovať a uchovať pre ďalšie generácie,“ informovala Eliška Vargová z Mestského úradu v Šali.

O grafické spracovanie publikácie sa postaralo M KREO studio. Z dvoch návrhov vystihujúcich dobu pred 30 rokmi si zástupcovia mesta a autor vybrali jeden, ktorý potom spoločne dopracovali do výslednej podoby. „Ako autor dokumentu o Nežnej revolúcii v Šali som bol s prácou štúdia spokojný. Opísané lokálne reálie umocňuje grafika navodzujúca atmosféru predošlej doby. Považujem teda výtvarný vklad grafika za autorskú spoluúčasť. Navyše, bol promptný a najmä ochotný,“ zhodnotil spoluprácu autor publikácie Miroslav Demín.

So spoločnosťou M KREO studio spolupracovalo mesto Šaľa po prvýkrát. Stali sa víťazmi verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou na výber dodávateľa grafického spracovania a tlače brožúry. „Nepoznali sme ich prácu, preto sme nevedeli, do čoho ideme. Tento pocit bol umocnený aj faktom, že spoločnosť ponúkla oproti iným ponukám výrazne nižšiu cenu za dodanie diela. Môžeme však povedať, že práca dodávateľa bola precízna, promptná a na profesionálnej úrovni. Keď s niekým spolupracujete, chcete mať pocit, že ste pre neho na prvom mieste, a tu sme ten pocit mali,“ doplnila Eliška Vargová z Mestského úradu v Šali.