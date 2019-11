Nitrianska nemocnica má špičkový lineárny urýchľovač

Nový prístroj umožňuje liečbu vysoko energetickým žiarením. Určený je najmä pre onkologických pacientov, ale využitie má aj v neurochirurgii.

24. nov 2019 o 11:16 Miriam Hojčušová

NITRA. Fakultná nemocnica spustila do prevádzky nový lineárny urýchľovač. Spolu s ním dostala aj nový CT simulátor.

Ministerstvo nakúpilo spolu šestnásť lineárnych urýchľovačov pre osem nemocníc. Do nitrianskej príde ešte jeden, inštalovať ho plánujú na prelome rokov 2020-2021. Dovtedy treba postaviť bunker.

Pacientov pribúda

Nový urýchľovač nahradil starší typ prístroja. Vo štvrtok prišla na jeho oficiálne spustenie ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

„Ide o lineárny urýchľovač, ktorý je špičkovej kvality, dodáva sa do európskych onkologických centier. Bude slúžiť pacientom z celého Nitrianskeho kraja a okolia,“ povedal primár onkológie Juraj Detvay.

Vyčíslil, že nový prístroj zvýši kapacitu novodiagnostikovaných pacientov na približne 1 200 ročne.

Niekoľko mesiacov, počas výmeny prístrojov, fungoval v nemocnici len tzv. malý lineárny urýchľovač. Lekári museli niektorých pacientov posielať do iných zariadení, najmä do Komárna. „Nestalo sa, že by niekto nedostal onkologickú liečbu,“ dodal primár.

Keď budú v nemocnici v roku 2021 tri lineárne urýchľovače, nemala by podľa neho byť žiadna čakacia doba.

„Momentálne na Slovensku zaznamenávame 33-tisíc prípadov onkologických ochorení ročne. U karcinómu prsníka je to 3300 – 3400 nových prípadov, u karcinómu hrubého čreva ich v tomto roku očakávame 5000. Myslím si, že o prácu budeme mať postarané,“ poznamenal Detvay.

Presnosť pri ožarovaní

Ministerstvo informovalo, že cena jedného urýchľovača vychádza na 1,99 milióna eur s DPH vrátane päťročného servisu. Ďalšie náklady predstavujú stavebné úpravy priestorov, ktoré platí nemocnica.