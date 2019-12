Nitra Invest Cup pre tím LAMA SK

Firemné majstrovstvá pod taktovkou MY Nitrianskych novín ponúkli súboje 20 mužstiev a aj zaujímavý sprievodný program.

11. dec 2019 o 17:39 Martin Kilian

Šofér, IT odborník, murár aj úradník. Futbal milujú mnohí chlapi, a preto sa opäť našlo dvadsať firemných mančaftov, ktoré sa stretli na halovom turnaji pod taktovkou MY Nitrianskych novín. Opäť sa hralo o trofeje od spoločnosti Nitra Invest, ale išlo aj o pekné zážitky a príjemne strávený čas v kruhu kolegov a kamarátov. Zastúpenie mali firmy z Nitry, Vrábeľ, Hlohovca, Galanty, takisto z okolia krajského mesta a nechýbala ani anglická automobilka.

V skupine A rozhodoval až dramatický záverečný zápas, v ktorom si P. A. Mamut uhájil potrebnú remízu pred hlohoveckým Bekaertom. V béčku vypálil favorizovanej Mediderme rybník Synergos, ktorý si mohol dovoliť aj remízku s Incarom.

Céčko ovládla LAMA SK, ostatné tímy za ňou boli relatívne vyrovnané, nedarilo sa vlani úspešnému Jaguaru. Najväčšiu podporu v hľadisku mal jednoznačne Park Hotel Tartuf. V skupine D rozhodol tím Švec a spol. v priamom súboji dvoch stopercentných nad Autobenexom.

Záverečné boje o medaily puncovala veľká vyrovnanosť: až tri zo štyroch duelov sa rozhodovali v rozstrele! Partia vedená Martinom Jančokom z firmy LAMA SK rozhodla posledný súboj so Synergosom v siedmej sérii penált, keď už museli kopať aj brankári. Predtým v semifinále vyradili obhajcu z Vrábeľ, „švecovcom“ patril bronzový pohár.

Medzi zápasmi sa mohli prítomní zabaviť na konzolách s hrou FIFA 20, decká sa vyšantili na skákacom hrade, potešil ich aj Mikuláš. Tatkovia si zasa dopriali nejakú tú „rundu“ dolu v bare a šéfovia firiem si mohli neformálne pokecať. Partie sa utužili a vyhrala dobrá nálada.

Ceny najlepším odovzdávali Ondrej Ščurka ml. zo spoločnosti Nitra Invest a Štefan Korman z vydavateľstva regionálnych novín Petit Press. Uvidíme sa znova o rok, priatelia!

POVEDALI PO TURNAJI

Martin Jančok, LAMA SK: „Na turnaj sme išli s malou dušičkou, lebo sme mužstvo skladali na poslednú chvíľu. Turnaj bol organizačne veľmi dobre zvládnutý, hralo sa vo férovom duchu a kvalitatívna úroveň išla hore. Ďakujem chlapcom za výborné výkony a poďakovanie patrí vedeniu firmy, že nám umožnilo zúčastniť sa na takomto turnaji a reprezentovať spoločnosť.“

Michal Paška, Synergos: „S chalanmi sme nečakali, že sa dostaneme takto ďaleko. Bolo to milé prekvapenie, potešil ma ich prístup. Zabavili sme, príjemne sme strávili deň, proste paráda. Utvorili sme výbornú partiu, medzi zápasmi sme ju utužovali, v tomto hral prím môj brat Juro, cha-cha, a pomohlo nám to. Zo striebra sa tešíme.“

Vincent Debnár, Švec a spol.: „Bola to znova výborná akcia. Videl som, že niektoré mužstvá sa posilnili oproti prvému ročníku, mali mladých futbalistov a úroveň sa zvýšila. S naším účinkovaním som vcelku spokojný. Zo základu nám chýbali traja hráči, vrátane brankára, ale šancu ukázať sa dostali ďalší. Myslím si, že zvíťazil najlepší tím, berieme to športovo. Nemôžeme stále vyhrávať.“

Fakty zo soboty

SKUPINA A

P.A. Mamut – MY Nitrianske noviny 7:2, Brath 3, Viglacký 3, Kucharský – Ciglan, Bocán.

MIBA Vráble – Retic 6:2, Kajaba 2, Valent, Sloboda, Pleva, Félis – Šmitala, Mareček.

Bekaert Hlohovec – MY Nitrianske noviny 3:3, Jaroška, M. Hajdúch, Gunda – Varga 2, Ešše.

P.A. Mamut – MIBA Vráble 8:4, Brath 3, Viglacký 2, Kucharský 2, V. Kocian – Kajaba 2, Félis, Valent.

Bekaert Hlohovec – Retic 2:1, D. Hajdúch, Šrámek – Belobrad.

MIBA Vráble – MY Nitrianske noviny 5:1, Sloboda 2, Félis 2, Franko – Gál.

P.A. Mamut – Retic 3:1, Brath 2, V. Kocian – Krasňanský.

Bekaert Hlohovec – MIBA Vráble 4:0, Bališ 2, Šrámek, Krajinčák.

Retic – MY Nitrianske noviny 3:2, Krasňanský, D. Šmitala, Greguš – Varga, Ešše.

Bekaert Hlohovec – P.A. Mamut 3:3, Gunda, Bališ, D. Hajdúch – Víglacký 3.

1. P.A. Mamut 4 3 1 0 21:10 10

2. Bekaert 4 2 2 0 12:7 8

3. MIBA 4 2 0 2 15:15 6

4. Retic 4 1 0 3 5:14 3

5. MY noviny 4 0 1 3 8:18 1

SKUPINA B

Incar – Bourbon 2:2, Chobot, Kuna – Borbély, Pargáč.

Foxconn Slovakia – Synergos 1:4, Blaži – Čurgali 2, J. Paška, Seneši.

Mediderma – Bourbon 6:1, Varga 3, Farkaš 3 – Kopčan.

Incar – Foxconn Slovakia 4:3, Bero, Šajbík, Kasana, Kuna – Loti, Blaži, Baláž.

Mediderma – Synergos 1:2, Kostoláni – M. Paška, Čurgali.

Foxconn Slovakia – Bourbon 5:4, Tischler 3, Labuda, Billa – Kopčan 2, Szegény, Michalec.

Incar – Synergos 3:3, Pintér, Kasana, Zábojník – M. Paška, J. Paška, Seneši.

Mediderma – Foxconn Slovakia 2:0, Gyepes, M. Kúth.

Synergos – Bourbon 3:2, M. Paška, Čurgali, J. Paška – Kopčan, Pargáč.

Mediderma – Incar 7:0, Varga 3, Kostoláni 2, M. Kúth 2.

1. Synergos 4 3 1 0 12:7 10

2. Mediderma 4 3 0 1 16:3 9

3. Incar 4 1 2 1 9:15 5

4. Foxconn 4 1 0 3 9:14 3

5. Bourbon 4 0 1 3 9:16 1

SKUPINA C

BIA Plastic and Plating – Park Hotel Tartuf 1:2, Mokrička – Fázik 2.

KON-Truss – LAMA SK 0:4, Pružinský 2, Gregora, Hudec.

Jaguar Land Rover – Park Hotel Tartuf 6:0, Lacko 2, Kortvely, Ulrich, Bernáth, Číž.

BIA Plastic and Plating – LAMA SK 2:5, Dunajovec, Harvančík – Porubský 4, Gregora.

Jaguar Land Rover – KON-Truss 0:2, Kovács, Czinege.

Park Hotel Tartuf – LAMA SK 4:8, Studený 3, Fázik – Porubský 3, Demény 2, Mišuta 2, Gregora.

BIA Plastic and Plating – KON-Truss 6:0, Mikula 3, Baláži 2, Mokrička.

Jaguar Land Rover – LAMA SK 1:4, Kubík – Majerčík, Porubský, Káčer, Mišuta.

KON-Truss – Park Hotel Tartuf 1:5, Filip – Fázik 2, Vávra 2, Studený.

Jaguar Land Rover – BIA Plastic and Plating 3:5, Kortvely 2, Libič – Šimunek 3, Mokrička, Baláži.

1. LAMA SK 4 4 0 0 21:7 12

2. Tartuf 4 2 0 2 11:16 6

3. Bia Plastics 4 2 0 2 14:10 6

4. KON-Truss 4 1 0 3 3:15 3

5. Jaguar 4 1 0 3 10:11 3

SKUPINA D

Slovak Parcel Service – MED-ART 3:0, Pomothy, Rudinec, Stacho.

Autobenex – HOPI 7:1, Dojčinovič 2, Fronc 2, Slobodník, Pristaš, Greguš – Pištej.

Švec a spol. Vráble – MED-ART 6:2, Vojtek 3, Kečkéš, Bako, Horváth – Sýkora, Bradáč.

Slovak Parcel Service – Autobenex 2:5, Stacho 2 – Dojčinovič 5.

Švec a spol. Vráble – HOPI 3:1, Horváth, Bako, Sládeček – Nikolic.

Autobenex – MED-ART 4:2, Novosad 2, Dojčinovič, Fronc – Bradáč, Callo.

Slovak Parcel Service – HOPI 6:1, Stacho 3, Cok, Pomothy, Popik – Klebercz.

Švec a spol. Vráble – Autobenex 6:2, Sládeček 2, Vojtek 2, Bako, Šabík – Dojčinovič 2.

HOPI – MED-ART 3:4, Nikolic 2, Ščipanski – Bradáč 2, Varga, Callo.

Švec a spol. Vráble – Slovak Parcel Service 6:1, Dzurek 3, Šabík 2, vlastný – Špánik.

1. Švec a spol. 4 4 0 0 21:6 12

2. Autobenex 4 3 0 1 18:11 9

3. SPS 4 2 0 2 12:12 6

4. MED-ART 4 1 0 3 8:16 3

5. HOPI 4 0 0 4 6:20 0

SEMIFINÁLE

P.A. Mamut – Synergos 1:1, na p.k. 1:2, Brath – Takach.

Švec a spol. – LAMA SK 1:3, Sládeček – Majerčík, Mišuta, Gregora.

O 3. MIESTO

P.A. Mamut – Švec a spol. 2:2, na p.k. 0:2, Brath 2 – Sládeček, Horváth.

FINÁLE

Synergos – LAMA SK 2:2, na p.k. 6:7, Seneši, J. Paška – Gregora 2.

INDIVIDUÁLNE CENY

Najlepší brankár: Aleš Gálik (Synergos).

Najlepší hráč: Andrej Gregora (LAMA SK).

Najlepší strelec: Daniel Dojčinovič (10 gólov, Autobenex).

AKO NASTÚPILI

LAMA SK: Ľ. Sulovský, M. Porubský, P. Majerčík, P. Demény, M. Káčer, J. Hudec, D. Pružinský, M. Mišuta, E. Šimák, A. Gregora.

SYNERGOS: A. Gálik – M. Seneši, M. Matuška, P. Takách, M. Paška, O. Čurgali, J. Paška, M. Muzika.

ŠVEC a spol.: M. Blaško – R. Dzurek, M. Sládeček, M. Horváth, D. Šabík, J. Oškerský, P. Vojtek, T. Bako, E. Bystrický, G. Kečkéš, P. Dufek.

P. A. MAMUT: R. Holka – M. Humenský, J. Kocian, A. Viglacký, P. Brath, M. Šturdík, S. Kucharský, R. Manduch.

BEKAERT HLOHOVEC: L. Mokošák – A. Látečka, P. Bališ, J. Jaroška, M. Hajdúch, R. Šrámek, P. Krajinčák, M. Gunda, D. Hajdúch.

MY NITRIANSKE NOVINY: M. Kilian ml. – P. Ciglan, P. Varga, E. Ešše, P. Bocán, P. Gál, J. Korman.

BOURBON: A. Ivan – D. Mesároš, Š. Pánik, M. Borbély, Š. Szegény, T. Chňapko, P. Polívka, E. Majdan, Š. Kopčan, Mi. Pargáč, M. Michalec, T. Chudý.

INCAR: P. Pintér – P. Harciník, J. Chobot, J. Urbanec, D. Vlk, M. Bero, M. Lörinc, M. Kuna, M. Kasana, L. Šajbík, Ľ. Zábojník.

FOXCONN: M. Bôžik – M. Blaži, M. Loti, L. Mošať, E. Labuda, J. Llamar, M. Olah, P. Baláž, T. Billa, M. Lehocký, Sz. Tischler.

RETIC: S. Szkuban – D. Greguš, J. Mako, D. Šmitala, L. Krasňanský, M. Šerfözö, I. Belobrad, M. Mažár, M. Šmitala, L. Mareček.

MIBA VRÁBLE: F. Szusztor, J. Franko, M. Kováč, M. Kajaba, J. Valent, R. Sloboda, M. Pleva, L. Félis.

MEDIDERMA: K. Saga – M. Kúth, M. Kostoláni, Z. Gyepes, J. Száraz, J. Farkaš, T. Varga, D. Kúth, Pa. Pintér.

BIA PLASTIC: M. Špánik - D. Ďubek, M. Vaňovič, P. Šimunek, T. Dunajovec, Ľ. Mokrička, I. Srnka, T. Baláži, P. Čurgaly, J. Harvančík, M. Mikula.

AUTOBENEX: S. Prešinský, P. Prešinský, P. Fronc, M. Hložek, M. Fabián, A. Pristaš, D. Dojčinovič, M. Slobodník, M. Škvarenina, M. Greguš, T. Novosad.

TARTUF: Z. Kamenický, M. Studený, T. Vávra, A. Alchus, P. Fázik, M. Váczlav, R. Szabo, G. Szabo.

SPS: Š. Sivaninec – P. Rudinec, B. Bibeň, T. Sýkora, D. Stacho, J. Popík, Ľ. Cok, M. Pomothy, T. Vida, A. Špánik.

MED-ART: M. Segéň – R. Sýkora, A. Varga, L. Kostoláni, A. Civáň, I. Callo, P. Bradáč.

JAGUAR: K. Matušica – P. Bernáth, J. Kubík, O. Kortvely, O. Číž, M. Ulrich, R. Libič, P. Lacko, M. Fuska.

KON-TRUSS: A. Papp – A. Galo, Zs. Czinege, G. Filip, T. Morvay, G. Szomolai, D. Kovács, R. Mikle, G. Takács, F. Czafik, E. Tóth, A. Danada, K. Varga.

HOPI: M. Šimončič – T. Rohanov, R. Stanko, M. Klebercz, O. Ščipanski, A. Pištej, J. Pucher, R. Pikna, M. Nikolic.