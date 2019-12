Slovensko spieva koledy: Na treťom ročníku podujatia si ľudia v Nitre aj zatancovali

Do spievania kolied sa zapojili deti i seniori. Vystúpila aj známa speváčka piesní pre deti Dúhalka.

NITRA. Päť rovnakých kolied v ten istý deň a v tú istú hodinu znelo celým Slovenskom aj tieto Vianoce. Podujatie Slovensko spieva koledy sa v našej krajine už stalo tradíciou. Svedčí o tom i fakt, že oproti minulému roku stúpol aj počet zúčastnených. Po vlaňajších 53 sa tretí rok po sebe do úspešnej kampane regionálnych týždenníkov MY zapojilo už viac ako 70 miest a obcí.

V jeden deň, v jednu hodinu

Myšlienkou akcie s mottom „V jeden deň, jednu hodinu, spoločne na celom Slovensku“ je preto zastaviť na chvíľu čas, spojiť sa a spoločne osláviť príchod Vianoc.



Do vianočného mestečka na Svätoplukovom námestí v Nitre s týmto zámerom prišli mladí aj starší ľudia, ako aj rodiny s malými deťmi. O šiestej večer sa všetci zhromaždili pred pódiom a spoločne s vystupujúcimi hosťami si zaspievali päť kolied - Dobrá novina, šťastná hodina, Ó chýr preblahý, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán a Tichá noc.

Návštevníkov mestečka srdečne privítala populárna speváčka veselých piesní pre deti Dúhalka, ktorá okrem spievania podujatie aj moderovala. Ako prvé pozvala na pódium deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy Art Pegas, ktoré sa divákom predstavili už počas predošlých ročníkov podujatia. Keďže milujú potlesk, vystúpenie si užívali, a nakoniec ho od divákov aj dostali.

Tradične sa pridali aj seniori

Neodmysliteľnou súčasťou nitrianskeho spievania boli aj seniori zo Zariadenia sociálnych služieb Viničky. Napriek úctyhodnému veku dôchodcovia svojím entuziazmom ovládli pódium. Spolu so zamestnancami a inými klientmi zariadenia sa predviedli v plnej paráde. Na pódiu im hudobne dopomáhali aj Lea Gálová a Juraj Hlinka, študenti Gymnázia Cyrila a Metoda v Nitre.

V rámci svojej speváckej skupiny si tieto aj iné piesne seniori precvičovali už dlhší čas. „Raz týždenne počas troch mesiacov si pesničky spievali a dávali sa do formy, aby sme to zvládli. A to nás práve teší a obohacuje, že máme aj takéto programy,“ spresnila za všetkých dôchodcov Libuša Oceľková.

Ako vraví, zariadenie je pre nich skutočným domovom a rozhodne sa tam nenudia. „Čas nám tam veľmi dobre ubieha. Je o nás postarané, či už je to programom, alebo aktivitami, ako sú napríklad ručné práce. Nedávno sme s našimi výrobkami boli aj na vysokej škole. Darovali sme ich okoloidúcim a študentom. Mali sme aj Mikulášsky večierok, na ktorom bol Mikuláš, veľa anjelikov aj čertíkov, dokonca sme dostali darčeky.“

Na Vianoce sa spolu s ostatnými v domove každý rok teší. „Som na ne aj duchovne naladená, starám sa aj o kaplnku, ktorú máme v zariadení. Budeme mať aj vianočnú svätú spoveď. Samotné Vianoce u starších ľudí a u nás ako obyvateľov sú čosi prekrásne. Niekoľkým z nás už chýbajú rodinní príslušníci, tak to všetko sa nám vtedy vybaví v pamäti a pospomíname si,“ povedala Oceľková.

Koledy spieval Detský folklórny súbor (DFS) pri ZUŠ Jozefa Rosinského. Na vystúpenie sa poctivo pripravovali približne mesiac a pol, čo bolo vidno aj na pódiu. Navzájom sa strážili, či napríklad stoja dostatočne blízko k mikrofónu. „Berú to celkom vážne a musím povedať, že sa na to veľmi tešili. Keď som im povedala, že ideme do mestečka, tak bolo výskanie na celú hodinu,“ priznala ich pedagogička Paulína Haradová zo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

„Veľmi sa na to tešili, pretože vo vianočnom mestečku sú na verejnosti, kde ich uvidí veľme veľa ľudí. Je tu tiež skvelá atmosféra a potom si spolu s rodičmi dajú aj detský punč,“ dodala.

Dúhalka roztancovala námestie

O veľmi živé a veselé vyvrcholenie programu sa napokon postarala Dúhalka. Okrem tradičnej vianočnej piesne Tichá Noc zaspievala aj pár vlastných, na ktoré krepčili nielen deti, ale aj dospelí.

Ona sama si na Vianociach najviac cení čas strávený s rodinou. "Vianoce trávim v kruhu mojich najbližších, to pre mňa znamená najviac. Hlavne keď sme zdraví, tak sme potom aj šťastní z dobrého zdravia a že sme spolu. Mne sa strašne páči vianočná atmosféra. Milujem aj ozdobovanie, vôňu ihličia, pomarančov a vanilky. Veľmi rada tiež pečiem, Vianoce mám skutočne rada,“ prezradila speváčka Dúhalka.

Na pódiu vynikala aj svojím typickým pestrofarebným zjavom. Na otázku, či aj jej vianočný stromček je vo farbách dúhy, odpovedala: „Nie, nemám dúhový stromček. Mám skôr taký jednofarebný, nie príliš prezdobený,“ zasmiala sa.

Do celoslovenskej akcie sa zapojili aj spevácke skupiny Sľažianka a Rochán zo Sľažian pri Zlatých Moravciach. „Vianočné koledy zneli v krásnych priestoroch sľažianskeho kostola,“ uviedla Elena Halamová, členka speváckej skupiny.

Okrem nich sa k spievaniu pridali obyvatelia obcí Jelšovce, Šurianky, Veľký Cetín, Choča, Dolný Ohaj, Hosťovce a Výčapy-Opatovce. Spev sa ozýval aj z obce Čab, v ktorej si koledy zanôtila spevácka skupina Čabanka v sprievode heligóniek a ostatných občanov, dospelých i detí.