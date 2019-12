10 boxerských titulov pre BC Stavbár Nitra

Od piatka 29. 11. do nedele 1. 12. prebiehali v nitrianskej športovej hale Olympia Majstrovstvá SR jednotlivcov v kategóriách mužov, žien a staršieho dorastu, domáci dominovali.

13. dec 2019 o 12:15 Zbislav Oťapka

Tréneri Stavbára Tibor a Pavol Hlavačkovci postavili do bojov 15 svojich zverencov a s fantastickou bilanciou 10 zlatých, 1 strieborná a 2 bronzové medaily a stali sa tak suverénne najúspešnejším klubom šampionátu. V hlavnej kategórii mužov obhájili titul z minulého roka Matúš Strnisko vo váhe 81 kg a Michal Takács vo váhe 64 kg. Obaja skúsení slovenskí reprezentanti si zároveň na záver šampionátu odniesli aj prestížne ocenenie, keď Takács bol vyhlásený za najtechnickejšieho a Strnisko za najbojovnejšieho boxera majstrovstiev. Tretí mužský titul pre Nitru sa očakával od Tomáša Zölda, ktorý bol obhajcom vo váhe 69 kg. Zöld si síce vybojoval postup do finále, no v ňom pre zranenie nastúpiť nemohol. Napriek tomu aj v tejto kategórii ostal titul doma, keď ho prekvapivo vybojoval ešte len 19-ročný Adam Vago, ktorý v piatkovom súboji vyradil Patáka z Holíča a v sobotnom semifinále sa postaral o najväčšie prekvapenie šampionátu, keď vyradil skúseného 29-ročného Mária Zábojníka z Dubnice, ktorý je niekoľkonásobným majstrom SR. Ďalšie dva tituly pre Nitru prišli v kategórii žien, kde bronzová medailistka z ME do 22 rokov Mirka Jedináková (64 kg) nedala svojim súperkám šancu a okrem zlatej medaily si odniesla aj ocenenie najtechnickejšej boxerky. Druhý ženský titul pridala veľká bojovníčka Kristína Nádaská vo váhe 69 kg. Boxeri Nitry potvrdili svoju suverenitu aj v kategórii st. dorastu (17-18 roční), kde hneď ovládli prvé tri hmotnostné kategórie. Zlato vybojovali po ťažkých zápasoch proti bojovným súperom postupne Christopher Bartoň (52 kg), Lukáš Lörinc (56 kg) a Miroslav Herceg (60 kg). Ďalší titul po finálovej výhre už v 1.kole vybojoval Peter Ficza (91 kg) a medzi dievčatami Anna Hudecová (64 kg). Striebro po výborných výkonoch bral dorastenec Marián Mišalko (64 kg) a bronz muži Patrik Jurkovič (75 kg) a Žigmund Kurina (91 kg). Spokojnosť netajil ani tréner Pavol Hlavačka : „Bol to fantastický šampionát či už po stránke športovej, ale aj organizačnej, pretože sme mali halu nabitú počas všetkých troch dní tak, že ľudia už nemali kde sedieť. S výsledkami sme nadmieru spokojní. Zariskovali sme v doraste, kde sme v 52 nechali Bartoňa a reprezentanta Lukáša Lörinca sme posunuli o váhu vyššie do 56 kg. Brali sme tak titul v oboch kategóriách, pretože Bartoň svoju úlohu zvládol a Lörinc vďaka výbornej pripravenosti prevalcoval aj hmotnostne ťažšieho súpera. Sme radi, že ďalší naši favoriti vo svojich kategóriách ako Strnisko, Takács, Jedináková, Herceg či Ficza svoje úlohy zvládli, hoci mali húževnatých súperov a k nim sa pridali ešte aj dievčatá Hudecová, Nádaská a senzačne aj Adam Vago, čiže maximálna spokojnosť. Aj touto cestou by som chcel poďakovať nie len našim boxerom, ale všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou a všetkým trénerom, ktorí nám podávajú taktiež pomocnú ruku, aby sme mohli takto kvalitne pripraviť také množstvo boxerov. Menovite okrem mňa a otca je to Tomi Vaňo, Michal Kirschner a Ladislav Takács. Každý z nich má tiež svoj podiel na niektorej z medailí a sme radi, že tvoríme najsilnejší tím na Slovensku“.

Na šampionáte sa predstavilo aj niekoľko ďalších boxerov z ostatných nitrianskych klubov. Medzi ženami v kategórii 51 kg vybojovala zlato Eva Novotná z UFC Nitra. Zástupcovia klubu PBT Nitra brali bronz v kategórii mužov do 64 kg, ktorý vybojoval Marek Horák a striebro v doraste dievčat vďaka Kristíne Novákovej (64 kg).