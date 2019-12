Univerzita a známe a osobnosti pomohli deťom

Výťažok z akcie venovali detskej onkológii a deťom so znevýhodnením.

16. dec 2019 o 10:59 Dominika Cunevová

NITRA. Pomoc druhým by mala byť samozrejmosťou počas celého roka, no práve Vianoce sú obdobím, kedy majú ľudia tendenciu pomáhať čo najviac. Vedia to aj na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Vedenie FEM sa spolu so študentmi rozhodlo rozdať radosť tam, kde si to skutočne zaslúžia. Na pôde univerzity na jeden deň zriadili vianočné mestečko, výťažok z ktorého venovali detskej onkológii a deťom s telesným a mentálnym postih-nutím.

Jednodňové študentské vianočné mestečko

Benefičná akcia s názvom Vianočná FEM 2019 pre študentov a zamestnancov s rodinami sa v takomto rozmere konala prvýkrát.

"Každoročne organizujeme vianočný večierok a robíme na ňom malú tombolu, pričom ľudia sami rozhodujú, kam pošlú peniaze. Teraz sme si povedali, prečo robiť akciu večer, keď ju môžeme robiť celý deň a rozšíriť ju nielen medzi zamestnancov, ale aj medzi všetkých študentov, ktorých je u nás 1800,“ povedala dekanka FEM SPU Elena Horská.

Sviatočnú ponuku trhov rozšírili o tradičné výrobky a delikatesy okrem slovenských aj zahraniční študenti či podnikatelia, ktorým sa idea akcie zapáčila.

„Výťažok z akcie poputuje detskej onkológii v Bratislave a Košiciach, na Stredné odborné učilište pre žiakov s telesným a mentálnym postihnutím v Bratislave a časť výťažku bude venovaná aj na dobročinné ciele na základe návrhov, ktoré prídu z radov zamestnancov, prípadne študentov,“ dodala dekanka.

Herci aj hokejisti

Akciu prišli podporiť odborníci aj osobnosti zo sveta kultúry a športu. Oslovila hokejistu Jozefa Stümpela ako aj tím HK Nitra. „Či už náš klub alebo samotní hráči sú v Nitre v povedomí, a keďže je myšlienka taká pekná, prečo by sme to nepodporili,“ povedal nitriansky kapitán Branislav Mezei. Podstatným je preňho najmä charitatívny rozmer akcie. „Myslím, že je to najdôležitejšie a v spojení so sviatkami a ich atmosférou je to priam rozdávanie dobra.“

Myšlienka nadchla aj speváka skupiny Desmod Mária „Kulyho“ Kollára či herca Róberta Jakaba a herečku Evu Pavlíkovú, ktorá sa s témou pomoci druhým stretáva aj v rámci svojej profesie.