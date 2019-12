Herec Lukáš Latinák zabaví nitrianske publikum jedinečnou one man show

Divákom priblíži svoje skúsenosti s povinným čítaním, rozprávkami i slovenskou poéziou s praktickými ukážkami.

16. dec 2019 o 12:33 Dominika Cunevová

NITRA. Herca Lukáša Latináka netreba veľmi predstavovať. Srdcia divákov si získal hlavne vďaka televíznym postavám, akou bol napríklad pažravý poručík Hurka z Profesionálov, či improvizácii v komickej relácii Partička. Jeho nezameniteľný humor môžete zažiť aj v Nitre už v utorok 17. decembra o 20. hodine večer v podniku Music a Cafe.

Nitrianskemu publiku ponúkne show, ktorá povznesie, poučí i pobaví a pri ktorej sa nikto nebude nudiť. Divákom priblíži svoje skúsenosti s povinným čítaním, rozprávkami i slovenskou poéziou s praktickými ukážkami. Osobitú atmosféru večera vyzdvihne aj hudobný hosť, ktorý sa postará o to, aby ľudia ľahšie vkĺzli do obrazov majstrov pera. Jednoducho, predstavenie Tatranský poetický biftek vás opäť vráti do školských lavíc.

Lukáš Latinák účinkoval vo viacerých slovenských a českých filmov ako Krajinka, Muzika, Legenda o lietajúcom Cypriánovi či Hodinový manžel, ale aj v cestovateľskej šou Vo štvorici po Slovensku. málokto vie, že mal byť pôvodne sklárom, so sklom však nedokázal pracovať dlhšie ako dva mesiace.

"Vyrábali sme dýky, kordy, ružičky. Najviac ma bavila voľná tvorba. Môj odbor boli prasiatka a vtáčiky, ďalej som sa nedostal," vraví so sebe vlastným humorom Latinák, ktorý sa vraj na herectvo prihlásil, pretože mu dievčatá vravievali: "Ty si taký herec. Tak som si povedal, že to skúsim a uvidíme. A vyšlo to na prvý šup."

Silnú zostavu tvorí s Robom Jakabom, Mariánom Miezgom, Jurajom Kemkom a Vladom Kobielskym, s ktorými sa spoznal ešte počas štúdia na VŠMU. Za predstavenie Na koho to slovo padne, ktoré hrali ešte počas štúdia, získali ocenenie DOSKY ako objav sezóny. V súčasnosti herec pôsobí v divadle Astorka Korzo ´90 a hosťuje v SND či iných divadlách.

Nitrianskemu publiku v utorok večer ponúkne show, ktorá povznesie,poučí i pobaví a pri ktorej sa nikto nebude nudiť. Divákom priblíži svoje skúsenosti s povinným čítaním, rozprávkami i slovenskou poéziou s praktickými ukážkami. Osobitú atmosféru večera vyzdvihne aj hudobný hosť, ktorý sa postará o to, aby ľudia ľahšie vkĺzli do obrazov majstrov pera. Jednoducho, predstavenie Tatranský poetický biftek vás opäť vráti do školských lavíc.