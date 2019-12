MY Moget Cup 2019: Kto, s kým, kedy?

Na prvom ročníku Vianočného turnaja Nitrianskych novín v decembri 1992 hralo dvanásť mužstiev. Prešlo viac ako štvrťstoročie a z malej akcie je najväčší sviatok pod Tatrami.

18. dec 2019 o 10:38 Martin Kilian

Od roku 2011 sa na halovej fieste bojuje o Pohár spoločnosti Moget. Pred rokom sme pridali aj druhú sadu pohárov – pre najlepšie tímy zo 7. líg. Tentoraz už pod hlavičkou Pohár Jozefa Husárika. In memoriam – na pamiatku veľkého podporovateľa futbalu v nitrianskej oblasti.

Na Vianočnom turnaji MY Nitrianskych novín 2019 sa predstaví 58 mužstiev (rovnako ako vlani), čo je vyrovnaný rekord. Prihlásilo sa 54 tímov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, organizátori k nim pridali štyri kluby z iných okresov, ktoré prejavili záujem.

Hrá sa 4+1, na mantinely, brány 5x2 m. V päťčlenných skupinách zápas potrvá 15 minút, vo 4-členných 20 minút. Hrá sa striktne na registračné preukazy, kluby môžu použiť len svojich hráčov.

Víťaz každej skupiny buď postupuje ďalej, alebo ešte zohrá dodatkový barážový zápas o postup. V druhý hrací deň (27. 12.) sa bude hrať play-off o majstra 7. ligy.

V hlavnom dni 28. decembra postupujú zo základných skupín do štvrťfinále prvé dva celky. Ďalej sa už hrá k.o. systémom až po finále. Štyri najlepšie mužstvá budú odmenené pohármi, vyhodnocovať sa budú aj najlepší brankár, hráč a strelec, ako aj all stars turnaja. Dekorovať však budeme dvakrát – 27. 12. aj 28. 12.

Organizátori z MY Nitrianskych novín ďakujú partnerom podujatia – spoločnosti Moget, mestu Nitra, Oblastnému futbalovému zväzu v Nitre, Západoslovenskému futbalovému zväzu, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a ďalším sponzorom. Diváci sa môžu tešiť na tombolu, zahrať si môžete aj FIFA 20 na hracích konzolách.

Tak nezostaňte doma a príďte sa stretnúť s priateľmi, ktorí majú radi futbal rovnako ako vy.

Sponzor podujatia. (zdroj: Timea Pospíšová)

Hlasy z klubov

Martin Hamada, Čeľadice: „Ciele máme každý rok tie najvyššie. Chceme potešiť našich fanúšikov, dúfam, že nás prídu podporiť v takom množstve, ako chodia, a že nám vytvoria domácu atmosféru. Lopta je guľatá, budeme sa snažiť uspieť čo najlepšie.“

Ivan Vajzer, Báb: „Máme v skupine Zbehy a hrozí, že postúpi Chrenová alebo Branč. V posledných 5 rokoch sme na turnaji brali medailu, určite chceme v tejto sérii pokračovať a ísť čo najvyššie.“

Marek Fuska, Chrenová: „Sme obhajcovia prvenstva, ale v prvom rade treba postúpiť z kvalifikačnej skupiny a potom sa uvidí, čo ďalej. Treba ísť od zápasu k zápasu. Vlani sme turnaj vyhrali aj s dávkou šťastia, uvidíme. Kto sú favoriti? Podľa mňa Lapáš, Báb či Čeľadice.“

Marcel Kovalčík, Lehota: „Máme celkom zaujímavý žreb. Skupina je vyrovnaná, verím tomu, že postúpime do hlavného hracieho dňa.“

Jozef Dolinský, Janíkovce: „V skupine máme ťažkých súperov. Branč je silný, Chrenová má sálovkárov. Bude to boj, ale chceli by sme postúpiť zo skupiny.“

Tibor Fiksel, N. Hrnčiarovce: „Cieľom je postúpiť zo skupiny a potom sa ukáže, na čo máme. Dôležité bude, v akej zostave budeme. Radi by sme zabojovali o Pohár Jozefa Husárika, keďže Jožko býval práve v N. Hrnčiarovciach a podporoval aj náš klub.“

Juraj Paška, D. Krškany: „Máme zaujímavú skupinu, s N. Sadmi sme hrali aj pred rokom. Verím, že si zahráme čo najviac zápasov. Dúfam, že budeme v akcii dva dni a pobijeme sa o majstra.“

Stanislav Brath, Hosťová: „So žrebom sme spokojní, skupina je hrateľná. Každý si môže trúfať na každého. Pre nás je turnaj hlavne zábavou a chceme sa dobre zabaviť.“

Henrich Richter, Jelenec: „Dostali sme prijateľných súperov. Dúfam, že sa nam podarí priblížiť k výsledku spred roka. Ale ide tu hlavne o to, aby sa stretla partia, utužil kolektív. Treba si trošku zašportovať a užiť si sviatky aj trochu inak ako jedlom.“

KVALIFIKÁCIA (26. 12.)

SKUPINA K (15 min): 7.40 Šurianky – Choča, 7.57 Paňa – Čifáre, 8.14 Lužianky – Choča, 8.31 Šurianky – Paňa, 8.48 Lužianky – Čifáre, 9.05 Paňa – Choča, 9.56 Šurianky – Čifáre, 10.13 Lužianky – Paňa, 11.04 Čifáre – Choča, 11.21 Lužianky – Šurianky

SKUPINA L (15 min): 9.22 Hosťovce – Pohranice, 9.39 Štefanovičová – J. Kostoľany, 10.30 H. Lefantovce – Pohranice, 10.47 Hosťovce – Štefanovičová, 11.38 H. Lefantovce – J. Kostoľany, 11.55 Štefanovičová – Pohranice, 12.56 Hosťovce – J. Kostoľany, 13.13 H. Lefantovce – Štefanovičová, 14.14 J. Kostoľany – Pohranice, 14.31 H. Lefantovce – Hosťovce

SKUPINA M (20 min): 12.12 Nové Sady – Tek. Nemce, 12.34 D. Krškany – Betonáris, 13.30 Nové Sady – Betonáris, 13.52 D. Krškany – Tek. Nemce, 14.48 Tek. Nemce – Betonáris, 15.10 D. Krškany – Nové Sady.

Baráž o postup (15 min): 16.16 1L – 1M.

SKUPINA P (20 min): 15.32 Mojmírovce – Veľký Cetín, 15.54 D. Obdokovce – Výčapy-Opatovce, 16.34 Mojmírovce – Výčapy-Opatovce, 16.56 D. Obdokovce – Veľký Cetín, 18.02 Veľký Cetín – Výčapy-Opatovce, 18.24 D. Obdokovce – Mojmírovce.

SKUPINA R (20 min): 17.18 Chrenová – Močenok, 17.40 Branč – Janíkovce, 18.46 Chrenová – Janíkovce, 19.08 Branč – Močenok, 20.14 Močenok – Janíkovce, 21.20 Branč – Chrenová SKUPINA S (20 min): 19.30 Žitavany – Rišňovce, 19.52 Lehota – Čakajovce, 20.36 Žitavany – Čakajovce, 20.58 Lehota – Rišňovce, 21.42 Rišňovce – Čakajovce, 22.04 Lehota – Žitavany.

O MAJSTRA 7. LIGY – POHÁR J. HUSÁRIKA (27. 12.)

SKUPINA E: 7.40 Cabaj-Čápor – Babindol, 8.02 Topoľčianky – Obyce, 9.08 Topoľčianky – Babindol, 9.30 Cabaj-Čápor – Obyce, 10.36 Obyce – Babindol, 10.58 Cabaj-Čápor – Topoľčianky.

SKUPINA F: 8.24 Čechynce – Golianovo, 8.46 Sľažany – Jarok, 9.52 Čechynce – Jarok, 10.14 Sľažany – Golianovo, 11.20 Golianovo – Jarok, 11.42 Sľažany – Čechynce.

SKUPINA G: 12.04 Hosťová – víťaz K, 12.21 Vinodol – Hájske, 13.12 N. Hrnčiarovce – víťaz K, 13.29 Hosťová – Vinodol, 14.20 N. Hrnčiarovce – Hájske, 14.37 Vinodol – víťaz K, 15.28 Hosťová – Hájske, 15.45 N. Hrnčiarovce – Vinodol, 16.36 Hájske – víťaz K, 16.53 N. Hrnčiarovce – Hosťová.

SKUPINA H: 12.38 Svätoplukovo – víťaz L/M, 12.55 D. Štitáre – Jelenec, 13.46 Nevidzany B – víťaz L/M, 14.03 Svätoplukovo – D. Štitáre, 14.54 Nevidzany B – Jelenec, 15.11 D. Štitáre – víťaz L/M, 16.02 Svätoplukovo – Jelenec, 16.19 Nevidzany B – D. Štitáre, 17.10 Jelenec – víťaz L/M, 17.27 Nevidzany B – Svätoplukovo

Play-off o majstra 7. Ligy: Semifinále : 17.44 1E – 1F, 18.01 1G – 1H. O 3. miesto (12 min): 18.35. Finále: 18.52.

SKUPINA J: 18.18 V. Ripňany – Rozhodcovia, 19.09 Šurany B – Vinohrady, 19.26 Komjatice – Rozhodcovia, 19.43 V. Ripňany – Šurany B, 20.00 Komjatice – Vinohrady, 20.17 Šurany B – Rozhodcovia, 20.34 V. Ripňany – Vinohrady, 20.51 Komjatice – Šurany B, 21.08 Vinohrady – Rozhodcovia, 21.25 Komjatice – V. Ripňany.

HLAVNÝ HRACÍ DEŇ (28. 12.)

SKUPINA A: 8.00 Rumanová – Ivanka, 8.22 Alekšince – víťaz S, 9.30 Rumanová – víťaz S, 9.52 Alekšince – Ivanka, 11.00 Ivanka – víťaz S, 11.22 Alekšince – Rumanová.

SKUPINA B: 8.45 Lapáš – Nevidzany A, 9.07 Neded – víťaz P, 10.15 Lapáš – víťaz P, 10.37 Neded – Nevidzany A, 11.45 Nevidzany A – víťaz P, 12.07 Neded – Lapáš.

SKUPINA C: 12.30 V. Zálužie – Kolíňany, 12.52 Čeľadice – majster 7. ligy, 14.00 V. Zálužie – majster 7. ligy, 14.22 Čeľadice – Kolíňany, 15.30 Kolíňany – majster 7. ligy, 15.52 Čeľadice – V. Zálužie.

SKUPINA D: 13.15 Zbehy – víťaz J, 13.37 Báb – víťaz R, 14.45 Zbehy – víťaz R, 15.07 Báb – víťaz J, 16.15 víťaz J – víťaz R, 16.37 Báb – Zbehy.

ŠTVRŤFINÁLE: 17.00 A1 – C2, 17.23 D1 – B2, 17.46 C1 – A2, 18.10 B1 – D2.

SEMIFINÁLE: 18.34 víťazi 1. a 2. štvrťfinále, 18.57 víťazi 3. a 4. štvrťfinále.

O 3. MIESTO: 19.20 (1x15 min).

FINÁLE: 19.40.