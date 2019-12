Nitra sa teší na lídra francúzskej ligy, Hronského radosť miešaná s vráskami

Európska cesta nitrianskych volejbalistov pokračuje, pod Zobor príde v novom roku špičkový tím Rennes Volley 35.

18. dec 2019 o 23:31 Martin Kilian

V minulej sezóne bronzový tím extraligy sa ako jediný slovenský zástupca prihlásil do európskeho pohára a prvú prekážku preskočil (2:3 a 3:0). Nitrania využili prijateľný žreb a keď doma nastúpili proti čiernohorskej Podgorici v plnej sile, nedali súperom šancu pomýšľať ani na zisk setu.

Zverenci Daniela Mikušoviča prevýšili súpera vo všetkých ukazovateľoch. Hostia sa nepostarali o žiadnu zápletku, krátko viedli iba na začiatku druhého setu.

Základom bolo podanie

Kapitán Marek Malina však bol pred duelom radšej obozretný. „Či som čakal hladký priebeh? Ťažko povedať. V prvom zápase sme hrali v mladej zostave a boli tam chyby. Ale tie chyby vieme robiť aj my, starší. Táto sezóna je nevyrovnaná, je to ako na hojdačke, raz dobre, raz zle, niekedy mi to pripomína takmer až juniorský volejbal,“ rozhovoril sa skúsený domáci smečiar. „Navyše, sú to Balkánci a s ich mentalitou ťažko predvídať, ako budú reagovať, keď sa im darí, alebo keď sa im nedarí. Kto proti nim hral aj na reprezentačnej úrovni vie, že dokážu aj z 0:2 spraviť výsledok.“

Základ úspechu položili Nitrania podaním. Sám Malina si pripísal päť es z trinástich tímových. „Áno, po dlhšom čase nám podanie vychádzalo. Odtiahli sme súpera od siete, potom sa nám ľahšie bránilo. Možno aj oni sa v našej hale nevedeli dobre trafiť do podania,“ uvažoval „Kompót“.

Hronský: Bude to veľký sviatok

Z prieniku do osemfinále sa radoval aj viceprezident klubu Eduard Hronský, zároveň však vedeniu klubu pribudli ďalšie „starosti“.

„Dali sme chlapcom príležitosť zahrať si európsky pohár. Chceli sme do Nitry priniesť takýto volejbalový zážitok. Sme radi, že sme uspeli a tešíme sa na osemfinále s francúzskym Rennes. Je to klub, ktorý patrí k európskej špičke, bude to veľký sviatok volejbalu. Je to pre chlapcov, pre Nitru, pre ľudí,“ vyslovil sa Hronský.

Šéfovia klubu tak musia zohnať peniaze na ďalšiu dlhú štreku. Mecenášom pribudnú vrásky na čele... „Je to problém, ale ťažko by som dnes chalanom mohol povedať, aby nevyhrali... Pán Husár (pozn. – prezident klubu) pred sezónou rozhodol, že ideme hrať pohár, lebo chlapci si ho zaslúžia a v rámci ich volejbalového vývoja je to pre nich dôležité, tak sme sa do toho pustili,“ dodal Eduard Hronský.

Podobný súper ako Ankara

Ako priznal aj Marek Malina, postup do ďalšieho kola bola pre mančaft motiváciou. „Samozrejme, aj keď papierovo tam budeme veľký outsider. Ale možnosť zahrať si európsky volejbal ďalej a konfrontovať sa s družstvami z európskych špičkových líg je pre nás len plus. Starší si môžu niečo dokázať, mladí nazbierajú skúsenosti a majú šancu sa ukázať,“ zdôraznil nitriansky smečiar.

Ďalšieho súpera z Rennes stavia približne na takú úroveň ako Ankaru spred dvoch rokov. „Bude to niečo podobné. Za Rennes určite hrajú výborní hráči, to bude volejbal svetovej špičky,“ dodal Malina. Nitrania v decembri 2017 pod vedením Mareka Kardoša aj s dvojicou legionárov v zostave uchmatli favoritovi v dvojzápase jeden set.